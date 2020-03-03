Ялтинский экономический форум перенесли из-за коронавируса

VI Ялтинский международный экономический форум решено перенести на более поздний срок из-за стремительного распространения коронавируса. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

- Причиной переноса форума стала эпидемия коронавируса в мире, - пояснил Аксенов. - Эта мера чисто профилактическая. В ЯМЭФ традиционно участвуют много иностранных гостей, в том числе из стран, в которых выявлен коронавирус. Приносим извинения всем постоянным участникам форума и тем, кому уже были направлены приглашения. Знаю, что многие наши коллеги и друзья планировали приехать.

Новую дату форума власти республики пока не называют - она будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации.

VI Ялтинский международный экономический форум должен был пройти в Ялте с 23 по 25 апреля. Его тема была заявлена как "Регионы России и мир". Организаторы ожидали делегации из ста стран мира, а также участие 450 известных спикеров - политиков, депутатов, общественных деятелей и экономистов. На форуме ожидалось подписание инвестсоглашений на сумму 200 миллиардов рублей.

Напомним, ранее из-за вспышки коронавируса был перенесен и Сочинский инвестиционный форум. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.