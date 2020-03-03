Под Севастополем вандалы разрушили могилу Неизвестного солдата

В Севастополе совершен акт вандализма на могиле Неизвестного солдата у поселка Сахарная головка.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил врио губернатора Михаил Развожаев, отметив, что от таких новостей "сжимаются кулаки".

- Во всем разберемся и к 9 мая все восстановим, - заверил Развожаев. - А тем, кто это сделал, - позор и презрение. Надеюсь, что правоохранители этих вандалов найдут. На место ЧП направлены представители департаментов территориального развития и городского хозяйства, а также Севнаследия.

МВД Севастополя начало проверку по факту разрушения памятника.

Напомним, в мае 2019 года, накануне Дня Победы, вандалы осквернили памятник бойцам Великой Отечественной войны в севастопольской Орловке. В ситуацию тогда так же вмешалась полиция.