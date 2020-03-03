В Ялте утверждена эмблема и форма дворников

В Ялте конкурсная комиссия утвердила окончательный вариант эмблемы и дизайна рабочей одежды дворников. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Члены комиссии остановились на доработанном проекте от одного из рекламных агентств - с ялтинским маяком и классическим круглым логотипом, который можно увидеть на узнаваемой стеле на южнобережной трассе. Из первоначального варианта убрали фигуру дворника, а внизу добавили слоган "Чистый город". Эмблему разместят на рукавах курток и на нагрудных карманах жилетов, которые будут желтыми или оранжевыми - в зависимости от подразделения.

Утверждены и элементы формы. Это комбинезон либо рабочие брюки с карманами, зимний и летний головные уборы, полуботинки, куртки, футболки и поло. Из двух вариантов расцветки одежды - песочной и оливковой - члены комиссии утвердили второй, причем летние головные уборы решено сделать максимально светлыми.

- Мое основное принципиальное требование - рабочая одежда должна быть единой для сотрудников наших муниципальных предприятий и для управляющих компаний, - отметил глава администрации Ялты Иван Имгрунт. - Уже в этом курортном сезоне ялтинские дворники в единой форме оливкового цвета выйдут на городские улицы.

Немного другую эмблему, цветную, со стилизованной пальмой и слоганом "Сделаем город чище", разместят на урнах. А удостоверения дворников украсит слоган "Делаем город чище".

Горожан заверили, что проект "Ялтинский дворник" не придется оплачивать из своего кармана. Бюджет республики выделил на проект 27 миллионов рублей.

- Для финансирования нашего проекта "Ялтинский дворник" мы привлекаем средства из различных источников, в том числе нам помогают спонсоры и меценаты, - уточнил мэр Ялты Иван Имгрунт. - Уверен, форма дворников - это первый, но уверенный шаг навстречу выработки новой системы санитарной очистки и поддержания порядка в нашем городе.

Утвержден оливковый цвет формы ялтинских дворников. Фото: Пресс-служба администрации Ялты

Напомним, власти Ялты решили поднять престиж профессии дворника за счет увеличения зарплаты, предоставления жилья и разработки фирменной экипировки. Также решено устроить в 2020 году первый международный бал дворников с приглашением гостей из ближнего и дальнего зарубежья.