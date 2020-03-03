В Крыму оценили сравнение дипломатом из США полуострова и Прибалтики

Приведенная постоянным представителем Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ Джеймсом Гилмором аналогия между непризнанием США российского статуса Крыма и стран Прибалтики в советское время некорректна. Об этом в комментарии "РГ" заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

- Он ни слова не сказал о том, Крым самоопределился, на полуострове провели референдум, что Крым находился в составе России и был передан в состав Украины так, что никто крымчан не спрашивал, желают ли они переходить в состав Украинской ССР, - удивился член Совфеда. - Если Гилмор поддерживает Прибалтику, то он точно должен поддерживать и нас. И вообще, в Америке должны говорить, что Крым по праву вернулся в состав России.

Вместе с тем, комментируя заявление дипломата о том, что США не признают российский статус Крыма, "пока ситуация не изменится", Цеков отметил, что ни крымчан в частности, ни россиян в целом это сильно не волнует.

- Для нас главное, что Россия признает Крым своей составной частью, - подчеркнул он. - Мнения других о Крыме мы слышим, но, если они расходятся с решением крымчан, придаем мало внимания.

Ранее постпред США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Джеймс Гилмор заявил, что его государство не признает Крым российским так же, как и не признавало вхождение прибалтийских республик в состав СССР.