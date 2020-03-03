Россиянка рассказала, сколько потеряла из-за недопуска зрителей на биатлон

Болельщицы биатлонной сборной России рассказала о финансовых потерях из-за решения чешских властей провести этап кубка мира по биатлону без зрителей.

Этап Кубка мира по биатлону в чешском местечке Нове-Место с 5 по 8 марта пройдет без зрителей. Так решили чешские власти на фоне новостей о распространении коронавируса. Билеты на эти соревнования были распроданы заранее, и механизм возврата денег пока не выработан.

В числе тех, кто в итоге не увидит гонки и пока не знает о том, вернут ли потраченные средства, оказалась российская болельщица Татьяна Юркина. Она призналась, что копила на эту поездку полгода, а затем потратилась на оформление визы.

"Визу ездила делать в другой город, потратила 9 тысяч рублей. До Праги добиралась сама, вышло около 18 тысяч, плюс отель. Я купила тур "проживание в Нове-Место + абонемент на стадион" за 205 евро. В сумме поездка обошлась мне примерно в 50 тысяч рублей. О возврате денег за абонемент на стадион пока неизвестно. За отмену проживания в Нове-Место вернут только 50%, то есть 50 евро", - сказала Юркина "РБ-Спорт".