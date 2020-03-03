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03.03.2020 01:11
Рубрика: В мире

США отменили совместные с Израилем военные учения из-за коронавируса

Соединенные Штаты отменили совместные с Израилем учения Eagle Genesis. Такое решение принято в связи с распространением нового коронавируса COVID-19, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на представителя Пентагона.

Фото: REUTERS/Fabian Bimmer
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"Мы ценим наше тесное партнерство с Израилем и надеемся на продолжение учений в будущем", - отметил представитель минобороны США. Известно, что в учениях Eagle Genesis должны были принять участие военнослужащие 173-й воздушно-десантной бригады, дислоцированной в итальянской Виченце, пишет РИА Новости.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что Вашингтон не исключает внесения изменений в ряд совместных учений с другими странами из-за коронавируса. По его словам, среди американских военнослужащих за рубежом диагностировано всего несколько случаев заражения COVID-19.

Напомним, из-за резкой вспышки коронавируса были отложены военные учения США и Южной Кореи, которые должны были стартовать на этой неделе. Отметим, что это первый в истории американо-южнокорейских отношений случай, когда на график совместных маневров повлиял фактор потенциальной эпидемии.

В мире США В мире Ближний Восток Израиль Распространение коронавируса COVID-19

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