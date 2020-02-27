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27.02.2020 05:53
Рубрика: В мире

США и Южная Корея отложили военные учения из-за COVID-19

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Резкая вспышка коронавируса COVID-19 заставила военных США и Южной Кореи как минимум отложить совместные учения, которые должны были стартовать на следующей неделе. Официальное заявление по этому поводу было сделано сегодня.
Фото: Олег Кирьянов/Российская газета Фото: Олег Кирьянов/Российская газета
Фото: Олег Кирьянов/Российская газета

"В свете объявленного правительством наивысшего уровня опасности в связи с COVID-19 альянс Республики Корея и США принял решение отложить совместные командно-штабные учения до дальнейших распоряжений", - отмечается в документе, который был зачитан в ходе специального брифинга.

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Отметим, что это первый в истории американо-южнокорейских отношений случай, когда на график совместных маневров повлиял фактор потенциальной эпидемии. Как пояснили в министерстве обороны Республики Корея, было сделано заключение, что "невоенные факторы" могут создать куда большую угрозу для общей безопасности страны, чем перенос маневров.

Фото: Андрей Самсонов / ТАСС
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В Сеуле подчеркнули, что это решение "далось непросто, но является наиболее оптимальным в сложившейся ситуации". Было также отмечено, что предложение отложить учения было сделано со стороны Южной Кореи, что было встречено с пониманием и поддержано военными США.

По мнению экспертов, все идет к тому, что Вашингтон и Сеул вообще не будут проводить совместные маневры как минимум в первой половине этого года. Данный шаг в целом поможет не только бороться с распространением COVID-19, но и будет способствовать улучшению отношений с Северной Кореей, которая обычно весьма чувствительно реагирует на совместные маневры двух стран.

Отметим также, что сегодня утром представители минздрава Южной Кореи озвучили новую статистику по COVID-19. За ночь было выявлено рекордное число случаев заболевания. Коронавирусом оказались инфицированы еще 334 человека, один больной скончался. Таким образом, численность зараженных в Южной Корее составляет сейчас 1595 человек, из которых 24 выздоровели и 13 скончались. Первый случай заражения COVID-19 в республике был зафиксирован 20 января текущего года.

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