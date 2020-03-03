Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций

Новости

Замминистра финансов РФ назначен Тимур Максимов 22:32
Коронавирус может привести к подорожанию чеснока на Украине 21:57
У двух россиян в ОАЭ обнаружен коронавирус 21:44
Депутат Рады: Премьер-министр Украины написал заявление об отставке 21:38
В Самаре при обрушении стены жилого дома пострадала женщина 21:11
Вузы Крыма подадут заявку на открытие научно-образовательного центра 21:04
В Минске подтвердили четвертый случай коронавируса 20:50
ЦПВС: Турция вытесняет к границам Греции беженцев из временных лагерей 20:30
В Подмосковье курсант МЧС погиб в спортзале 20:28
Роскомнадзор нашел нарушения у BBC World News 20:27
В Саранске простились с народной артисткой РСФСР Марией Антоновой 20:25
В Ялте утверждена эмблема и форма дворников 20:19
В жилом доме Самары произошел взрыв газа 20:03
Прокуратуру Чувашии возглавил Александр Евграфов 19:58
У Сергея Есенина появилась страница в Instagram 19:34
Авиакомпания S7 с марта изменила правила перевозки животных 19:32
Артем Дзюба исполнил новогоднее желание кубанского мальчика 19:27
Министр обороны РБ обсудил с послом России сотрудничество в военной сфере 19:18
Поветкин сразится с Уайтом за звание претендента на титул WBC 19:15
У всех госпитализированных в Москве коронавирус не выявлен 18:55
Лейпцигскую книжную ярмарку отменили из-за коронавируса 18:55
Завершено расследование дела об убийстве аспирантки историком Соколовым 18:45
В Лосином острове выпустили на волю лосиху Дину 18:40
АСВ начало отбор "охотников" за активами беглых банкиров 18:32
Комитет одобрил поправку в Конституцию о детях как о достоянии России 18:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
03.03.2020 22:00
Рубрика: Спорт

Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций

Текст: Максим Домчев
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира Лиги наций УЕФА.
Владимир Астапкович / РИА Новости Владимир Астапкович / РИА Новости
Владимир Астапкович / РИА Новости

Российская команда оказалась в одном квартете с Сербией, Турцией и Венгрией. Станислав Черчесов считает, что у России - сложная группа.

"Согласен, что на бумаге у нас самая сложная группа. Турки нам опять попались, они и в прошлой Лиге наций с нами были. Сербы традиционно сильная команда, с которой мы играем перед чемпионатом Европы. Венгры в последнее время тоже прибавляют, поэтому нам предстоят интересные матчи", - сказал Черчесов ТАСС.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Черчесов не исключил появления в сборной России неожиданных игроков

Впрочем, по мнению главного тренера россиян, возможности всех этих команд хорошо известны. С турецкой командой сборная России встречалась в прошлом розыгрыше Лиги наций.

"Цель в Лиге наций? У нас большой турнир впереди, и об этом пока не думается. Чемпионат Европы закончится, и тогда будем концентрироваться на этом. Пока ничего конкретного не могу сказать", - сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".

Главный тренер российской команды отметил, что выступать в этом турнире куда интереснее, чем проводить контрольные матчи. Тем более, что через Лигу наций есть возможность отобраться на большие турниры.

Спорт Футбол Лига наций Спортивные организации Российский футбольный союз Сборная России по футболу

Главное сегодня

У двух россиян в ОАЭ обнаружен коронавирус
Лавров: Трамп поддержал инициативу о саммите "пятерки" СБ ООН
Сборная России по футболу узнала соперников по Лиге наций
Турецкие войска сбили в небе над Сирией самолет правительственных сил
В Госдуму внесен проект о предельных ценах на лекарства при угрозе эпидемий
Фигурное катание
Фигурное катание
Медведева: Не стала бы менять прошлое, хотя совершила много ошибок
Возвращение
Возвращение
Кокорин забил первый мяч в официальном матче после выхода из тюрьмы