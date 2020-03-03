Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций

Российская команда оказалась в одном квартете с Сербией, Турцией и Венгрией. Станислав Черчесов считает, что у России - сложная группа.

"Согласен, что на бумаге у нас самая сложная группа. Турки нам опять попались, они и в прошлой Лиге наций с нами были. Сербы традиционно сильная команда, с которой мы играем перед чемпионатом Европы. Венгры в последнее время тоже прибавляют, поэтому нам предстоят интересные матчи", - сказал Черчесов ТАСС.

Впрочем, по мнению главного тренера россиян, возможности всех этих команд хорошо известны. С турецкой командой сборная России встречалась в прошлом розыгрыше Лиги наций.

"Цель в Лиге наций? У нас большой турнир впереди, и об этом пока не думается. Чемпионат Европы закончится, и тогда будем концентрироваться на этом. Пока ничего конкретного не могу сказать", - сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".

Главный тренер российской команды отметил, что выступать в этом турнире куда интереснее, чем проводить контрольные матчи. Тем более, что через Лигу наций есть возможность отобраться на большие турниры.