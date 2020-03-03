Федеральный закон от 1 марта 2020 г. N 44-ФЗ "О внесении изменений в статьи 26.10 и 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 18 февраля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 26 февраля 2020 года

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2004, N 44, ст. 4266; 2006, N 31, ст. 3438; 2007, N 31, ст. 4007; 2009, N 29, ст. 3597; N 45, ст. 5267; 2011, N 17, ст. 2310; N 50, ст. 7346; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 23, ст. 2871; N 30, ст. 4034, 4035; N 44, ст. 5624; 2014, N 42, ст. 5615; 2015, N 1, ст. 29; N 27, ст. 3945; N 29, ст. 4376; N 41, ст. 5629; 2016, N 27, ст. 4197) следующие изменения:

1) в статье 26.10:

а) слово "Судья" заменить словами "1. Судья";

б) дополнить частями 2 - 5 следующего содержания:

"2. Направление определения для исполнения и представление истребуемых сведений (информации) или уведомления о невозможности представления таких сведений (информации) могут при наличии технической возможности осуществляться в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

3. Определение об истребовании сведений, направляемое в порядке, предусмотренном частью 2 настоящей статьи, подписывается должностным лицом, вынесшим такое определение, усиленной квалифицированной электронной подписью.

4. В случае, если истребуемые сведения (информация) или уведомление о невозможности представления таких сведений (информации) направляются в порядке, предусмотренном частью 2 настоящей статьи, они подписываются уполномоченным должностным лицом, в адрес которого поступило такое определение, усиленной квалифицированной электронной подписью.

5. Орган или должностное лицо, уполномоченные выносить постановления в соответствии с частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, при наличии предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 28.1 настоящего Кодекса повода к возбуждению дела об административном правонарушении и при отсутствии у них необходимых для вынесения постановления сведений о собственнике (владельце) соответствующего транспортного средства вправе вынести определение об истребовании сведений о собственнике (владельце) указанного транспортного средства.";

2) часть 4 статьи 28.1 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7) вынесения определения об истребовании сведений в соответствии с частью 5 статьи 26.10 настоящего Кодекса в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса.".

Президент Российской Федерации В. Путин