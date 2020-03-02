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02.03.2020 17:56
Рубрика: Легковые авто

ГАИ раскроет хозяев машин

Штрафовать за стоянку на газоне и неоплаченную парковку станет проще
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск № 45 (8099)
Министерство внутренних дел будет предоставлять данные о собственниках автомобилей местным органам власти, уполномоченным возбуждать дела об административных правонарушениях.
Найти данные о таких нарушителях, припарковавшихся на газоне, теперь смогут не только в Москве. Фото: iStock Найти данные о таких нарушителях, припарковавшихся на газоне, теперь смогут не только в Москве. Фото: iStock
Найти данные о таких нарушителях, припарковавшихся на газоне, теперь смогут не только в Москве. Фото: iStock

Проще говоря, теперь у местных властей появится возможность получать информацию о тех автомобилистах, которые поставили свои машины на газонах, а также если они не оплатили парковку. До сих пор истребование данной информации было большой проблемой. Льготами на получение таких сведений пользовалась только Москва. И только по той причине, что между МВД России и федеральным городом был заключен соответствующий договор.

Фото: iStock
Размеры водительских штрафов в проекте нового КоАП будут пересмотрены

Теперь возможность привлечения к ответственности автовладельцев, нарушивших какие-нибудь местные правила, не относящиеся к федеральным, появится и у остальных регионов. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях публикует "Российская газета".

За стоянку на газоне в федеральном КоАП ответственности нет. Но ее предусматривают региональные законы. Это же касается платных парковок. Они есть, например, в Санкт-Петербурге, но за неоплату ее использования привлечь автовладельца в Северной столице практически невозможно. Ведь надо установить, чья машина была припаркована.

ГАИ предоставит региональным властям информацию о тех собственниках автомобилей, которые нарушили местные правила парковки

Получить такие сведения из МВД до вступления в силу этих поправок было довольно сложно. Сначала требовалось возбудить административное дело. Но в отношении кого его возбуждать - неизвестно.

Когда поправки вступят в силу - а это произойдет через 10 дней после официального опубликования, - орган, уполномоченный выносить постановления по административным делам сможет вынести и направить "определение об истребовании сведений о собственнике транспортного средства". А уже потом, получив данные, возбудить административное производство. А затем выписывать штрафы.