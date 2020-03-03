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03.03.2020,  
12:33
Текст:  Алексей Моисеев

Турецкие танки М60ТМ с активной защитой провалили испытания в Сирии

Попытка испытать турецкие танки М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat в реальных боях потерпела неудачу.
Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости
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Модернизированные "шестидесятые", наступавшие вместе боевиками незаконных формирований, должны были послужить своеобразным тараном, который сокрушит оборону правительственных войск.

Однако вместо противотанковых управляемых ракет и реактивных гранат РПГ они столкнулись с ударами авиации и были выведены из строя. Даже если бомба не попадала точно в цель, ударная волна и осколки выводили из строя все расположенное с внешней стороны брони оборудование.

Так и произошло с танком, запечатленным на фотографии. Видно, что сильно пострадали элементы комплекса активной защиты.

AKKOR Pulat спроектирован с использованием украинского задела по системе "Заслон-Л". В свою очередь, эта разработка основана еще на советских технологиях.

Сотрудничество Турции с Украиной в этой области началось несколько лет назад. Были проведены успешные полигонные испытания по перехвату ПТУР, в том числе современных моделей.

Планировалось, что комплекты такой защиты получат 40 М60ТМ. К осени 2019 года они были готовы к применению, но, как оказалось, боевые действия далеки от того, что происходит на полигонах.

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