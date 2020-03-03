Ультраэксклюзивный Bentley Bacalar распродали, не успев представить

В британском Крю, где базируется Bentley, был представлен двухместный ультраэксклюзивный автомобиль с открытым верхом, созданный старейшим в мире кузовным ателье Mulliner. Модель получила название Bacalar - в честь лагуны Бакалар, расположенной в Мексике и известной своей красотой.

Все элементы кузова оригинальные, то есть нет никаких деталей и панелей, взятых от серийных Bentley. Исключение составляют ручки дверей, которые позаимствовали у Continental GT. Дизайн вдохновлён концепцией EXP 100 GT, удостоенной множества наград.

В компании подчёркивают тот факт, что Bacalar является родоначальником новой тенденции - создания автомобилей типа Barchetta, что с итальянского можно перевести как "маленькая лодка". Характерными чертами являются коконообразное оформление кабины и коническая форма обтекателей задней части.

Фото: Пресс-служба Bentley.

Салон отделан уникальными материалами, например, деревом из болот Восточной Англии, возраст которого составляет 5 тысяч лет. Металлизированная краска создана с применением золы рисовой шелухи.

Под капотом Bentley Bacalar размещён W12 объёмом 6.0 литра мощностью 659 л.с. и крутящим моментом 900 Нм. Он сагрегатирован с автоматической трансмиссией и системой полного привода с отключаемой передней осью.

Всего создано 12 экземпляров Bentley Bacalar, которые уже отправлены в гаражи своих владельцев. Стоимость одной машины - порядка 1.5 фунтов стерлингов (примерно 127,3 миллиона рублей).