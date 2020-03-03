Новости

Лекарства для заразившихся COVID-19 могут быть готовы в США уже к лету 03:35
В Японии определили тип выпущенных КНДР ракет 03:34
Число жертв коронавируса COVID-19 в США достигло шести человек 03:15
В Ухане закрыли временный госпиталь из-за снижения числа заболевших COVID-19 02:53
Госдеп ограничит число сотрудников в китайских СМИ на территории США 02:52
Трамп заявил о возможности ограничений на въезд в США из-за COVID-19 02:18
США отменили совместные с Израилем военные учения из-за коронавируса 01:11
В Сенегале зафиксирован первый случай заражения Covid-19 00:53
В Марокко сообщили о первом случае заражения новым коронавирусом 00:50
Пушков: Было очень мудро в начале 90-х лишить Украину ядерного оружия 00:27
Nissan сокращает выпуск автомобилей в России 02.03.2020
Первый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Латвии 02.03.2020
СК РФ: Банда полицейских зарабатывала на вывозе спиртного из региона 02.03.2020
На Кубани раскрыто преступное сообщество с участием полицейских 02.03.2020
В суд направлено уголовное дело о хищении 1 млрд рублей в Подмосковье 02.03.2020
КХЛ утвердила изменение потолка зарплат 02.03.2020
ФАС не нашла нарушений в повышении тарифов на мобильную связь 02.03.2020
Ректор воронежского университета задержан по подозрению во взятке 02.03.2020
Волгоградскими лесничими заготовлена 61 тонна снега 02.03.2020
Путин поручил создать единую систему мониторинга реализации нацпроектов 02.03.2020
Кабмин подготовит проект основ госполитики по развитию местного самоуправления 02.03.2020
Европейцы выбрали автомобиль года 02.03.2020
В ВОЗ рассказали, где растет количество зараженных коронавирусом 02.03.2020
В Волгограде офицер МВД заподозрен в мошенничестве на 3 млн рублей 02.03.2020
МИД: РФ приветствует подписание соглашения между США и талибами 02.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят национальные проекты
В "РГ" обсудят национальные проекты
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
03.03.2020 03:34
Рубрика: В мире

В Японии определили тип выпущенных КНДР ракет

Текст: Александр Ленин (Токио)

Северная Корея осуществила пуск баллистических ракет малого радиуса действия. Об этом на пресс-конференции рассказал министр обороны Японии Таро Коно.

Фото: REUTERS/KCNA
Ким Чен Ын провел первые в этом году военные учения

"Полагаем, что это были баллистические ракеты малого радиуса действия", - заявил глава японского оборонного ведомства, которого цитирует агентство Киодо.

Напомним, что 2 марта Пхеньян выпустил две ракеты неустановленного типа в сторону Японского моря. Снаряды упали за пределами исключительной экономической зоны Страны восходящего солнца.

Сведений о нанесении ущерба японским самолетам и кораблям не поступало. По оценке специалистов, пуски были произведены из окрестностей города Вонсан на юго-востоке страны.

В мире Восточная Азия Япония В мире Восточная Азия Северная Корея Корейский кризис

Главное сегодня

Путин поручил создать единую систему мониторинга реализации нацпроектов
Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества
Российская военная полиция введена в сирийский город Серакаб
Курс евро вырос до 75 рублей впервые с марта 2019 года
Россия впервые в истории примет матч за Суперкубок УЕФА
Как меняется культура уличных праздников в Европе
Как полякам живется на бывших немецких территориях