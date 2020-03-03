В Японии определили тип выпущенных КНДР ракет

Северная Корея осуществила пуск баллистических ракет малого радиуса действия. Об этом на пресс-конференции рассказал министр обороны Японии Таро Коно.

"Полагаем, что это были баллистические ракеты малого радиуса действия", - заявил глава японского оборонного ведомства, которого цитирует агентство Киодо.

Напомним, что 2 марта Пхеньян выпустил две ракеты неустановленного типа в сторону Японского моря. Снаряды упали за пределами исключительной экономической зоны Страны восходящего солнца.

Сведений о нанесении ущерба японским самолетам и кораблям не поступало. По оценке специалистов, пуски были произведены из окрестностей города Вонсан на юго-востоке страны.