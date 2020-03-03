В Иране число заражений коронавирусом за сутки выросло на 835 человек

Количество зараженных новым коронавирусом COVID-19 в Исламской Республике достигло 2336, жертвами болезни стали 88 человек. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения ИРИ Али Реза Раиси.

"В течение прошедших суток в Иране было зафиксировано 835 новых случаев заражения коронавирусом. К сожалению, одиннадцать человек скончались", - сказал чиновник в эфире иранского телевидения.

По словам Раиси, 435 человек в стране выздоровели.

Ранее стало известно, что в иранском парламенте тест на новый коронавирус дал положительный результат у 23 депутатов.

Напомним, накануне в Иране был зафиксирован 1501 случай заражения коронавирусом, из них 66 с летальным исходом. При этом 291 человек выздоровел.