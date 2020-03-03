Италия по-прежнему удерживает лидерство среди европейских стран по числу инфицированных коронавирусом COVID-19. На данный момент в стране обнаружено свыше 1800 случаев заражения, от вируса скончались 52 человека. Эпидемия докатилась до Рима и области Фриули - Венеция-Джулия, которые до сегодняшнего дня считались "свободными от коронавируса зонами". Однако итальянцы просят мир не паниковать, а считывать эти данные, руководствуясь здравым смыслом. В действительности впервые за последние недели в стране зафиксировали замедление распространения нового коронавируса - в минувший понедельник было выявлено на 270 случаев меньше, чем в воскресенье.

Итальянские власти при этом не сидят сложа руки, а продолжают принимать дополнительные меры, нацеленные как на блокирование эпидемии, так и фейковых новостей о ее распространении. Так, за последние несколько дней правоохранительные органы пресекли около 18 попыток со стороны граждан покинуть так называемую красную зону, созданную в североитальянской провинции Лоди в связи со вспышкой эпидемии.

Но если ситуацию в регионах властям удается худо-бедно держать под контролем, то с потоком лжи и недостоверной информации, льющейся со страниц итальянской, международной прессы и социальных сетей, они справляются с трудом. Как только стало понятно, что число заразившихся в Италии растет изо дня в день, "Фейсбук" заполонили всевозможные рекомендации по излечению от вируса, которые исходят от шарлатанов, не имеющих к медицине никакого отношения. Сейчас подобные сообщения, к счастью, блокируются, но они уже успели дойти до определенной части целевой аудитории. Самым распространенным на сегодняшний день фейком, пожалуй, является новость о закрытии учебных заведений по всей стране. Ради пресловутых "лайков" в своих статьях и постах многие также предпочитают цитировать статистику по инфицированным и умершим, забыв при этом упомянуть выздоровевших, коих в Италии на данный момент насчитывается 149 человек (всего за один день этот показатель увеличился на 66 пунктов). Для того чтобы положить конец этому хаотичному циркулированию ложной информации, способствующей усилению психоза среди населения, МВД Италии создало специальный портал, через который граждане могут сообщать властям о конкретных случаях дезинформации.

Некоторые журналисты тоже пытаются хайповать на коронавирусе, не чураясь выдумывать небылицы даже про Папу Римского. Чего стоит одна только новость, опубликованная MCN News. В связи с недомоганием понтифика и его решением отменить все массовые аудиенции, портал решил сообщить всему миру о положительных пробах на коронавирус у Франциска и двух его помощников. Позже новость, переполошившую весь мир, в Святом престоле назвали "полным фейком". Для того чтобы развеять все сомнения по поводу состояния здоровья 83-летнего Папы Бергольо, понтифик сделал тест на коронавирус, который не выявил у него никакой инфекции.

МВД Италии создало специальный портал, через который граждане могут сообщать властям о случаях дезинформации

В минувший четверг, выступая в Ассоциации иностранной прессы в Риме, министр иностранных дел Луиджи Ди Майо выразил озабоченность касательно масштабов распространения недостоверной информации, призвав журналистов проявить ответственность и рассказывать о реальном положении вещей в стране. "Как только стало известно о первых случаях заболевания коронавирусом на территории Италии, власти страны и представители научных кругов продемонстрировали максимальную прозрачность. Это лишь делает Италию страной, которой можно доверять. Тем не менее в эти дни мы столкнулись с огромным количеством фейковой, некорректной информации касательно заразившихся, которая наносит колоссальный ущерб экономке страны (секторам туризма и бизнеса, бренду Made in Italy) и оказывает негативное воздействие на репутацию нашего научного сообщества. Ситуация дошла до того, что мы вынуждены говорить уже не столько об эпидемии, сколько об инфодемии. Просим журналистов цитировать в своих материалах исключительно официальные сводки, распространяемые службой гражданской безопасности", - призвал глава МИД Италии.

К счастью, среди жителей Апеннин нашлись и те, кто относится к происходящему с разумной долей юмора и креатива. Так, для того чтобы хотя бы немного снять напряжение, одна из кондитерских г. Пьяченцы (область Эмилия-Романья) придумала десерт под названием "коронавирус". А итальянский стрит-художник изобразил любовь времен коронавирусной эпидемии, изобразив пару, целующуюся в масках и держащую в руках дезинфицирующий гель, а также сопроводив свою "картину" жизнеутверждающим хештегом, #MilanoNonSiFerma (#МиланНеОстановится).

Даже на фоне увеличивающихся случаев заражения подобные творческие самовыражения выглядят вполне оправданно и вовсе не кажутся "пиром во время чумы", поскольку наряду с плохими и фейковыми новостями из Италии, нравится это кому-то или нет, приходят первые добрые весточки. Так, с понедельника, после недельного перерыва, "частично" возобновил работу миланский кафедральный собор Дуомо. Верующих стали впускать в здание с восьми утра, согласно распоряжениям руководителей собора, "для короткой молитвы". Китайская община Ломбардии подарила 30 тысяч масок, от нехватки которых страдает самый инфицированный регион Италии. Обнадеживающе звучат прогнозы некоторых итальянских вирусологов, которые в эти драматические дни стали, пожалуй, самыми востребованными ньюсмейкерами. Они утверждают, что с наступлением тепла вирус непременно пойдет на убыль.