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В Lucasfilm объяснили "воскрешение" Палпатина

Новости
    03.03.2020, 11:37
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Появление императора Палпатина в последних "Звездных войнах" нельзя назвать спойлером, потому что материалы с ним активно использовали в многочисленных трейлерах, тизерах и ТВ-спотах во время промо-кампании.

Фото: youtube.com/ Disney Россия
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Одновременно с этим его "воскрешение" болезненно выделялось даже на фоне всех остальных сценарных проблем и неувязок картины. Авторы не стали объяснять, как злодею удалось выжить, после того как в финале шестого эпизода Дарт Вейдер выкинул его в космическую пропасть. Создатели ограничились лишь дословным цитированием "Мести ситхов": "Темная сторона силы дарит много возможностей, некоторые из которых можно назвать "неестественными".

Lucasfilm предоставили право залатать эту сюжетную дыру писательнице Рей Карсон. Официальная новеллизация "Звёздные войны: Скайуокер. Восход" за ее авторством поступит в продажу только 17 марта, но в Сеть уже начали поступать отрывки из книги.

Как пишет Screenrant, в тексте описываются мысли Кайло Рена во время его встречи с владыкой ситхов на планете Экзегол. Герой Адама Драйвера замечает у императора за спиной оборудование, о котором он читал, когда изучал историю войны клонов, и приходит к выводу, что дух Палпатина смог выжить и теперь использует клонированные тела для поддержания собственной жизни.

Практически такое же сюжетное решение было использовано в серии комиксов расширенной вселенной "Темная империя", выходившей в далеком 1991 году.

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