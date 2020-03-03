В Россию пришел первый смартфон Honor без привычного Android. Цена

На российском рынке стартовали продажи Honor View 30 Pro - первого смартфона бренда, работающего без привычных мобильных сервисов Google, которые включают в себя магазин приложений, карты и другое.

В официальном сообществе Honor в ВК говорится, что в рамках предложения стоимость девайса составит 36990 рублей.

Несмотря на отсутствие сервисов Google, смартфон полностью готов к работе - он имеет собственный магазин приложений App Gallery, где собрано множество привычных российскому пользователю приложений. При желании можно установить и альтернативный пакет Gapps, где присутствуют все сервисы Google, за исключением бесконтактных платежей.

Аппарат оснащен экраном с дисплеем 6,57 дюйма, 8/256 Гб памяти, процессором Kirin 990, камерой на 40 Мп с основным, телезум- и широкоугольным объективами, а также оптической стабилизацией, двойной фронталкой 32+8 Мп, аккумулятором на 4100 мАч.