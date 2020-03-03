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03.03.2020 08:13
Рубрика: Видео

Видео: в Таиланде слоны остановили машину и распотрошили багаж

Текст: Вадим Давыденко

Как же можно квалифицировать происходящее на этом видео с точки зрения уголовного законодательства? Мелкое хулиганство? Или грабеж? Или даже наглый разбой с угрозой силы?

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Фото: скриншот с www.youtube.com
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Скорее всего, просто хулиганство, ведь нападавшие не имели никаких корыстных целей, да и сама идея остановить проезжавший в лесистой местности пикап и выпотрошить весь его багаж, пришла в голову четвероногим правонарушителям совершенно спонтанно.

Инцидент произошел на перевале Анг Рю Най (провинция Чаченгсау, Таиланд) вблизи заповедника, известного поголовьем диких слонов. Водитель пикапа, ставший жертвой "ограбления", с одной стороны, поступил правильно, избежав резких движений и громких звуков. Напугай или разозли он лесных великанов - неизвестно, чем бы кончилось дело.

А с другой стороны, сам виноват: на въезде в специально охраняемую зону перевала висело предупреждение о необходимости держать все вещи в безопасности, в идеале - укрыв их тентом от глаз любознательных животных.

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