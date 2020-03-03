Видео: водитель вслепую ведет перегруженное авто по оживленной трассе

"Еще чуть-чуть поместится, наверное, - рассуждал водитель этой старой легковушки, загружая ее всяким хламом. - Еще три-четыре поддона легко влезут на капот, на крышу - еще пять-шесть штук, ну и.в багажник можно насыпать всякого барахла. Эх, жаль, в салон поддоны не влезают".

Это удивительное видео снято в далекой Бразилии, и россиянам, соскучившимся по солнцу и теплу, оно напомнит о близости лета, отпуска и дачной суеты со старым барахлом, которое и выбросить жалко, и перевезти некуда. Можно поразиться крепости кузова старенького авто, на который нагружено не менее 30 поддонов по 18-25 кг каждый. Не разваливается, да еще и едет!

Но не меньшее удивление вызывает ловкость водителя, который умудряется вести перегруженный автомобиль практически вслепую, на слух, ориентируясь в первую очередь на реакцию остальных участников движения: все остановились - значит, перекресток, все поехали - можно давить на газ.

Хотелось бы знать, что думает об этом местная полиция.