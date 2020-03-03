Французские футболисты отказались от рукопожатий из-за коронавируса

В высших дивизионах французского футбола Лиге 1 и Лиге 2 начал действовать новый протокол, согласно которому отменяется традиционное рукопожатие игроков перед матчами. По словам главы Лиги профессионального футбола Франции (LFP) Натали Буа де ла Тур, такие правила помогут снизить риск распространения коронавируса.

"Мы будем выполнять пункты протокола, потому что должны показывать пример. Рукопожатия не будет, в соответствии с рекомендациями здравоохранения. Самое важное на данной стадии, что матчи не переносятся", - цитирует Буа де ла Тур РИА Новости.

Число зараженных коронавирусом во Франции уже превысило 190 человек, из них 64 случая зафиксировано в департаменте Уаза. Трое заболевших скончались.