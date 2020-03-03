Федеральный закон от 1 марта 2020 г. N 40-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат"

Принят Государственной Думой 13 февраля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 26 февраля 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 7 ноября 2011 года N 306-Ф3 "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 45, ст. 6336; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 23, ст. 2930; N 43, ст. 5794; N 45, ст. 6152; 2015, N 10, ст. 1401; 2016, N 27, ст. 4238; 2017, N 30, ст. 4454; 2019, N 40, ст. 5488) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) в части 6 слово "типовым" исключить;

б) часть 7 после слова "военнослужащих" дополнить словами ", проходящих военную службу по контракту,", дополнить словами "указанных военнослужащих";

в) часть 10 изложить в следующей редакции:

"10. Военнослужащему, проходящему военную службу по призыву, устанавливаются следующие дополнительные выплаты:

1) ежемесячная надбавка за командование (руководство) воинским подразделением;

2) ежемесячная надбавка за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время;

3) ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.";

г) в части 11 слова "Размеры дополнительных выплат, указанных в пунктах 1 и 4 части 10 настоящей статьи, устанавливаются" заменить словами "Размер дополнительной выплаты, указанной в пункте 3 части 10 настоящей статьи, устанавливается", слова "пунктах 2 и 3" заменить словами "пунктах 1 и 2";

2) в части 6 статьи 3 слова "двух окладов" заменить словами "одного оклада";

3) часть 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:

"4. При формировании фонда денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, сверх суммы средств, направляемых для выплаты окладов по воинской должности, предусматриваются средства для следующих выплат (в расчете на год):

1) ежемесячная надбавка за командование (руководство) воинским подразделением;

2) ежемесячная надбавка за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время;

3) ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Действие положений Федерального закона от 7 ноября 2011 года N 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" (в редакции настоящего Федерального закона) в отношении военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года, а в отношении военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в других войсках, воинских формированиях и органах, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин