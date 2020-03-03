Volkswagen представил первый в истории марки электрокроссовер

Компания Volkswagen провела презентацию электрического кроссовера ID.4, который пойдет в производство уже в текущем году.

Volkswagen ID.4 по своим габаритам располагается между Tiguan и Touareg. Однако форма его кузова совершенно иная - в отличие от выраженных двух объемов Tiguan и Touareg, ID.4 гораздо более обтекаемый, тяготеющий к природным формам, вроде валунов отшлифованных длительным воздействием водных или воздушных потоков. И ID.4 действительно отличается превосходной аэродинамикой.

Вместе с тем за счет компактно скомпонованного электрооборудования внутри он даже просторнее более крупного Touareg. Управление почти всеми функциями возложено на графический интерфейс, скомпонованный в виде структурированного меню.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Первыми товарные ID.4 будут заднеприводными с одним электромотором в задней части. Несколько позднее выйдут полноприводные двухмоторные версии. Максимальный запас хода ID.4 производитель обещает на уровне 500 км.

ID.4 будет второй ключевой моделью с электроприводом Volkswagen следом за хэтчбеком ID.3. Это пара своего рода отражение в новой автомобильной промышленности без выбросов углекислого газа самых продаваемых Volkswagen в мире - Golf и Tiguan. ID.4 и ID.3 будут выпускать на всех трех стратегических регионах для Volkswagen - в Европе, Северной Америке и в Китае.

Точные технические данные будут сообщены позднее.