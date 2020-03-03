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03.03.2020 05:36
Рубрика: В мире

Выбывший из президентской гонки Буттиджич пообещал поддержать Байдена

Джо Байден и Пит Буттиджич. Фото: REUTERS/ELIZABETH FRANTZ Джо Байден и Пит Буттиджич. Фото: REUTERS/ELIZABETH FRANTZ
Джо Байден и Пит Буттиджич. Фото: REUTERS/ELIZABETH FRANTZ

Экс-мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич, прекративший свое участие в гонке за выдвижение на президентских выборах в США от Демократической партии, намерен подержать бывшего вице-президента Джо Байдена. Такое заявление Буттиджич сделал в ходе совместного с Байденом выступления на митинге сторонников в Далласе.

Фото: Reuters
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Он подчеркнул, что главная идея была в том, чтобы сплотить страну и победить президента США Дональда Трампа, пишет РИА Новости. Эта цель намного важнее его собственной победы на выборах. "Во имя этой цели я рад выступить в поддержку кандидатуры Джо Байдена на пост президента", - отметил бывший кандидат.

Ранее Трамп прокомментировал новость о выбывшем из предвыборной гонки Буттиджиче. По его мнению, это приведет к проигрышу другого кандидата в президенты Берни Сандерса. "Все голоса Буттиджича пойдут "сонному" Джо Байдену. Как раз вовремя", - отметил американский лидер.

Выборы президента США намечены на третье ноября этого года. Предварительные выборы кандидатов от Демократической партии продлятся по июнь, после чего победитель будет избран на партийном съезде. Именно он и составит конкуренцию республиканцу Дональду Трампу.

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