Федеральный закон от 1 марта 2020 г. N 38-ФЗ "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат""

Принят Государственной Думой 13 февраля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 26 февраля 2020 года

Статья 1

Внести в абзац первый части 2 статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 2011 года N 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 45, cт. 6336; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 23, ст. 2930; N 43, ст. 5794; N 45, ст. 6152; 2015, N 10, ст. 1401; 2016, N 27, ст. 4238; 2017, N 30, ст. 4454; 2019, N 40, ст. 5488) изменение, дополнив его после слов "поступлением на военную службу по контракту," словами "направлением и назначением не на воинские должности без приостановления военной службы в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации,".

Статья 2

Действие положений части 2 статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 2011 года N 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Президент Российской Федерации В. Путин