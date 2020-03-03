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Вышел трейлер "Каверов" с Дакотой Джонс и Айс Кьюбом

Новости
    03.03.2020, 17:39
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Focus Features Фото: youtube.com/ Focus Features
Фото: youtube.com/ Focus Features

На YouTube-канале Focus Features опубликован трейлер музыкальной драмы "Каверы" (The High Note), главную роль в которой сыграла дочь Дайаны Росс - Трэйси Эллис Росс.

Фото: youtube.com/ IGN
Вышел трейлер мультфильма "Темная лига справедливости: Апокалипсис"

У нее - роль суперзвезды Грейс Дэвис, имеющей творческие разногласия со своим менеджером (Айс Кьюб). Менеджер алчет стричь купоны и ехать петь в Вегасе, тогда как Грейс настаивает на необходимости выпустить новый альбом. В чем ее поддерживает амбициозная помощница (Дакота Джонсон), мечтающая стать продюсером.

В других ролях: Бен Льюис ("Форс-мажоры"), Келвин Харрисон ("12 лет рабства"), Зои Чао ("Наследники"), Эдди Иззард (серия про друзей Оушена), Билл Пуллман ("Шоссе в никуда").

Режиссер картины - канадка Ниша Ганатра ("Девочки", "Человек будущего", "Мистер Робот"), сценарист - дебютантка Флора Грисон.

Российская премьера - 25 июня.

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