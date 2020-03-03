Федеральный закон от 1 марта 2020 г. N 41-ФЗ "О почетном звании Российской Федерации "Город трудовой доблести""

Принят Государственной Думой 20 февраля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 26 февраля 2020 года

Настоящий Федеральный закон в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов устанавливает правовые основы присвоения городам Российской Федерации почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" (далее - звание "Город трудовой доблести").

Статья 1. Присвоение звания "Город трудовой доблести"

1. Звание "Город трудовой доблести" присваивается городу Российской Федерации, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города (далее - предприятия), и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

2. Основаниями для присвоения звания "Город трудовой доблести" являются:

1) награждение предприятий государственными наградами и (или) вручение им переходящих Красных знамен Государственного Комитета Обороны;

2) награждение работников предприятий государственными наградами за трудовые заслуги;

3) документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941 - 1945 годах.

3. Ходатайство о присвоении звания "Город трудовой доблести" с приложенным к нему экспертным заключением Российской академии наук, подтверждающим наличие оснований, установленных частью 2 настоящей статьи, рассматривается Российским организационным комитетом "Победа".

4. Звание "Город трудовой доблести" присваивается указом Президента Российской Федерации, как правило, в канун Праздника Весны и Труда (1 мая).

Статья 2. Особенности правового положения города, удостоенного звания "Город трудовой доблести"

1. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления того муниципального образования, на территории которого находится город, удостоенный звания "Город трудовой доблести", в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и с учетом особого статуса города обеспечивают реализацию мер по сохранению военно-исторического и трудового наследия, а также по патриотическому воспитанию жителей города, прежде всего молодежи.

2. Особенности правового положения города, удостоенного звания "Город трудовой доблести", учитываются органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления при организации и проведении мероприятий по увековечению подвига тружеников тыла, мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, и других праздничных мероприятий.

3. В городе, удостоенном звания "Город трудовой доблести":

1) устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа Президента Российской Федерации о присвоении городу этого звания;

2) проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая (Праздник Весны и Труда), 9 мая (День Победы), а также в День города.

Статья 3. Предложения о присвоении звания "Город трудовой доблести"

1. Предложения о присвоении звания "Город трудовой доблести" вносятся гражданами Российской Федерации и общественными объединениями в органы местного самоуправления.

2. Предложения о присвоении звания "Город трудовой доблести" вносятся органами местного самоуправления в законодательный (представительный) и высший исполнительный органы государственной власти субъекта Российской Федерации.

3. Законодательный (представительный) и высший исполнительный органы государственной власти субъекта Российской Федерации рассматривают предложения, указанные в части 2 настоящей статьи, и принимают решение обратиться к Президенту Российской Федерации с ходатайством о присвоении звания "Город трудовой доблести" либо отклоняют внесенные предложения.

Статья 4. Финансирование мероприятий, связанных с присвоением звания "Город трудовой доблести"

Финансирование мероприятий, связанных с присвоением звания "Город трудовой доблести" и увековечением подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, осуществляется за счет средств, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также за счет других источников.

Президент Российской Федерации В. Путин