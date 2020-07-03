Закон на тему учреждения звания был подписан в марте. Как заметил Путин, на него претендуют 28 российских городов. Заявки, поданные в оргкомитет, были поддержаны многочисленными подписями граждан. В Кремле учитывали это при рассмотрении вопроса. "За каждой такой подписью - глубоко личное отношение к героям Великой Отечественной войны, ее подлинной истории", - уверен президент.
В итоге одобрены заявки Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Челябинска, Самары, Перми, Нижнего Тагила, Саратова, Омска, Казани, Новосибирска, Ярославля, Магнитогорска, Ижевска, Уфы, Томска, Ульяновска, Иваново, Новокузнецка, Иркутска и Боровичей. Аргументы в пользу именно этих городов, по выражению главы государства, "очевидны, убедительны и полностью соответствуют порядку и критериям федерального закона". Документы о присвоении званий Владимир Путин обещал подписать в ближайшее время.
"За бесперебойное производство военной и гражданской продукции предприятия этих городов были неоднократно удостоены орденов или красных знамен Государственного комитета обороны, - напомнил президент. - Многочисленные факты личного мужества, трудового героизма жителей документально подтверждены".
В Боровичах, например, проживает всего 49 тысяч человек, рассказал президенту секретарь Генсовета "Единой России", вице-спикер Совфеда Андрей Турчак. "При этом за присвоение почетного звания высказались 42 тысячи, или 85,5 процента, то есть практически все жители города, - сообщил он. - Люди очень ждут, что такое решение будет принято уже в этом юбилейном году". В целом же, рассказал сенатор, за заявки голосовали миллионы людей по всей стране, собирали подписи, агитировали за свои города на улице и в интернете. "Такие инициативы сплачивают людей, прививают интерес к истории, вызывают чувство гордости за трудовые подвиги наших отцов, дедов и прадедов", - подчеркнул Турчак.
Инициатива об учреждении нового звания получила "поистине всенародную поддержку", отметил Владимир Путин. "Она позволит по-особому подчеркнуть самоотверженный подвиг тружеников тыла", - заявил глава государства. И в частности - "беспрецедентную, героическую" эвакуацию из прифронтовых районов 25 миллионов человек и почти трех тысяч предприятий". "Поражает то, как люди решали задачи столь немыслимой сложности, работали на пределе человеческих возможностей, - отметил президент. - Много примеров, когда не только рабочие, но и руководители предприятий, и министры умирали там, в грязи, умирали, когда перевозили и ставили предприятия на новом месте".
В результате, по его словам, удалось переместить на тысячи километров в глубь страны целые отрасли народного хозяйства, за один-два месяца, буквально с колес, в чистом поле запустить стратегически важные производства. За год с небольшим была создана, по сути, новая промышленная база, которая работала на Победу.
Владимир Путин в ходе заседания, кроме того, поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке и проведении праздничных мероприятий по случаю ее 75-летия. Несмотря на пандемию, самый дорогой для россиян, главный праздник страны состоялся, подчеркнул он. 24 июня - в годовщину легендарного Парада победителей - по Красной площади, по улицам российских городов торжественным маршем прошли правнуки солдат-освободителей. Причем в Параде участвовали как российские военнослужащие, так и их коллеги из-за границы, отметил глава государства.
С особыми словами благодарности Путин обратился к тем, кто реализовал новые содержательные проекты, адресованные прежде всего ветеранам. А также к участникам добровольческих объединений, которые в трудные месяцы пандемии помогали людям старших поколений. "Такая забота, участие были незаменимы", - подчеркнул президент, добавив, что неравнодушной молодежи - все больше.
"Память, которая бережно передается у нас из поколения в поколение - самая прочная гарантия того, что мы все вместе никогда не позволим переиначить значение и итоги Победы, умалить подвиг советских людей, которые отстояли Родину и спасли народы Европы, понесли невосполнимые - и не только боевые - потери", - сказал Владимир Путин.
Преступления нацистов и их приспешников, геноцид в отношении народов Советского Союза не имеют срока давности, подчеркнул президент. "По своим планам нацисты готовили колонизацию земель Советского Союза, а всех, кто жил здесь - славян, людей других национальностей, - собирались уничтожить или превратить в рабов, лишить своего языка, культуры", - напомнил российский лидер. Оценка их преступлений должна быть незыблемой в российском законодательстве и в системе международного права, уверен он. Владимир Путин поручил профильным ведомствам "вести постоянно работу" в этом направлении, в том числе развивая те принципы, которые заложены в конституционных поправках.