Двадцать российских городов получат почетные звания "Город трудовой доблести". Предложение на эту тему поддержал президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа". По словам российского лидера, при рассмотрении заявок учитывались мнения граждан.

Закон на тему учреждения звания был подписан в марте. Как заметил Путин, на него претендуют 28 российских городов. Заявки, поданные в оргкомитет, были поддержаны многочисленными подписями граждан. В Кремле учитывали это при рассмотрении вопроса. "За каждой такой подписью - глубоко личное отношение к героям Великой Отечественной войны, ее подлинной истории", - уверен президент.

В итоге одобрены заявки Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Челябинска, Самары, Перми, Нижнего Тагила, Саратова, Омска, Казани, Новосибирска, Ярославля, Магнитогорска, Ижевска, Уфы, Томска, Ульяновска, Иваново, Новокузнецка, Иркутска и Боровичей. Аргументы в пользу именно этих городов, по выражению главы государства, "очевидны, убедительны и полностью соответствуют порядку и критериям федерального закона". Документы о присвоении званий Владимир Путин обещал подписать в ближайшее время.

"За бесперебойное производство военной и гражданской продукции предприятия этих городов были неоднократно удостоены орденов или красных знамен Государственного комитета обороны, - напомнил президент. - Многочисленные факты личного мужества, трудового героизма жителей документально подтверждены".

В Боровичах, например, проживает всего 49 тысяч человек, рассказал президенту секретарь Генсовета "Единой России", вице-спикер Совфеда Андрей Турчак. "При этом за присвоение почетного звания высказались 42 тысячи, или 85,5 процента, то есть практически все жители города, - сообщил он. - Люди очень ждут, что такое решение будет принято уже в этом юбилейном году". В целом же, рассказал сенатор, за заявки голосовали миллионы людей по всей стране, собирали подписи, агитировали за свои города на улице и в интернете. "Такие инициативы сплачивают людей, прививают интерес к истории, вызывают чувство гордости за трудовые подвиги наших отцов, дедов и прадедов", - подчеркнул Турчак.

Инициатива об учреждении нового звания получила "поистине всенародную поддержку", отметил Владимир Путин. "Она позволит по-особому подчеркнуть самоотверженный подвиг тружеников тыла", - заявил глава государства. И в частности - "беспрецедентную, героическую" эвакуацию из прифронтовых районов 25 миллионов человек и почти трех тысяч предприятий". "Поражает то, как люди решали задачи столь немыслимой сложности, работали на пределе человеческих возможностей, - отметил президент. - Много примеров, когда не только рабочие, но и руководители предприятий, и министры умирали там, в грязи, умирали, когда перевозили и ставили предприятия на новом месте".

Память, которая бережно передается у нас из поколения в поколение - самая прочная гарантия того,что мы все вместе никогда не позволим переиначить значение и итоги Победы

В результате, по его словам, удалось переместить на тысячи километров в глубь страны целые отрасли народного хозяйства, за один-два месяца, буквально с колес, в чистом поле запустить стратегически важные производства. За год с небольшим была создана, по сути, новая промышленная база, которая работала на Победу.

Владимир Путин в ходе заседания, кроме того, поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке и проведении праздничных мероприятий по случаю ее 75-летия. Несмотря на пандемию, самый дорогой для россиян, главный праздник страны состоялся, подчеркнул он. 24 июня - в годовщину легендарного Парада победителей - по Красной площади, по улицам российских городов торжественным маршем прошли правнуки солдат-освободителей. Причем в Параде участвовали как российские военнослужащие, так и их коллеги из-за границы, отметил глава государства.

С особыми словами благодарности Путин обратился к тем, кто реализовал новые содержательные проекты, адресованные прежде всего ветеранам. А также к участникам добровольческих объединений, которые в трудные месяцы пандемии помогали людям старших поколений. "Такая забота, участие были незаменимы", - подчеркнул президент, добавив, что неравнодушной молодежи - все больше.

"Память, которая бережно передается у нас из поколения в поколение - самая прочная гарантия того, что мы все вместе никогда не позволим переиначить значение и итоги Победы, умалить подвиг советских людей, которые отстояли Родину и спасли народы Европы, понесли невосполнимые - и не только боевые - потери", - сказал Владимир Путин.

Преступления нацистов и их приспешников, геноцид в отношении народов Советского Союза не имеют срока давности, подчеркнул президент. "По своим планам нацисты готовили колонизацию земель Советского Союза, а всех, кто жил здесь - славян, людей других национальностей, - собирались уничтожить или превратить в рабов, лишить своего языка, культуры", - напомнил российский лидер. Оценка их преступлений должна быть незыблемой в российском законодательстве и в системе международного права, уверен он. Владимир Путин поручил профильным ведомствам "вести постоянно работу" в этом направлении, в том числе развивая те принципы, которые заложены в конституционных поправках.