Предлагается оборудовать автомобили, производимые в России, приборами, которые будут предупреждать водителя о том, что он может совершить нарушение. Во всяком случае наличие таких систем предусматривает проект нового ГОСТа, который сейчас разрабатывается в Росстандарте.

Предполагается, что этот ГОСТ вступит в силу уже в октябре этого года, сообщают "Известия" со ссылкой на заместителя генерального директора по информационным и интеллектуальным системам ФГУП "НАМИ" Дениса Ендачева - одного из разработчиков документа.

Новый национальный стандарт описывает технические характеристики системы распознавания дорожной инфраструктуры. То есть светофоров, дорожных знаков и разметки. Предполагается, что на автомобили будут установлены специальные приборы с камерами, которые будут фиксировать инфраструктуру и сообщать водителю, что, возможно, он нарушает правила или сейчас их нарушит. А дальность обнаружения дорожных знаков и сигналов светофора должна составлять от 30 до 100 м.

Однако все это не предусматривает оснащения датчиками и другими устройствами сами элементы дорожной инфраструктуры. Например, тех же знаков или светофоров. Хотя именно взаимодействие между автомобилем и инфраструктурой, а также между автомобилями - главное условие для создания так называемой "интеллектуальной транспортной системы". Оснащение подобными системами, в том числе беспилотных автомобилей, также во многом может помочь развитию этого вида транспорта. Но и производители беспилотников рассчитывают именно на создание ИТС. Во всяком случае камазовский "Шатл" к ней сильно привязан. То есть он должен не только получать информацию с внешних датчиков, с лидаров, которые позволяют строить трехмерные изображения местности, но и от самой инфраструктуры.

Тем более что зачастую на наших дорогах разметка может быть стерта или находиться под слоем грязи, знаки не видны, а у светофоров могут перегореть лампочки. Не везде у нас используются светодиодные светофоры.

Автоэксперты также надеются, что эти системы не будут передавать данные о нарушениях в ГИБДД. А такая идея не столь давно звучала. В этом случае водители просто будут их отключать. Ведь никто не обязан возить с собой свидетельства против себя.