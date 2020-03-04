Автомобили в России будут предупреждать о нарушениях ПДД

Изготовленные в России машины могут оснастить "умными" системами оповещения водителя о возможном нарушении правил дорожного движения. Технические возможности автопроизводителей позволяют реализовать такой функционал, то есть научить машины распознавать дорожную разметку, знаки и светофоры.

ГОСТ с требованиями к таким комплексам, как сообщают "Известия", примут в Росстандарте до конца октября 2020 года.

Новый национальный стандарт описывает технические характеристики системы распознавания объектов инфраструктуры, методы ее испытаний и функционал. Распознавать светофоры, дорожные знаки и разметку она будет с помощью специальных камер, данные от них проанализирует вычислительный модуль и передаст водителю на экран или звуковым сообщением.

Система сможет работать при скорости машины до 150 километров в час. Дальность обнаружения дорожных знаков и сигналов светофора должна составлять от 30 до 100 метров. Отметим, что нововведение не предполагает оснащения датчиками элементы дорожной инфраструктуры.

Девайсы с оповещением можно будет устанавливать на транспорт категорий M (легковые автомобили, автобусы, троллейбусы) и N (грузовики).

При этом речь идет об уровнях автоматизации автомобилей от нулевого до второго, то есть применяться оборудование должно как на обычных машинах, так и на транспортных средствах с автопилотом. На беспилотные автомобили действие ГОСТа распространяться не будет.