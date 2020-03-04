Супервторник перевернул президентскую гонку в США с ног на голову. Бывший вице-президент Джозеф Байден вновь стал фаворитом гонки, вопреки всем прогнозам опередив самопровозглашенного социалиста Берни Сандерса. А экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, считавшийся за потенциального фаворита, с треском провалил дебют.

Результаты праймериз стали шоком, сопоставимым с никем не предсказанной победой Дональда Трампа в 2016 году. "Сонный Джо", как его в шутку называет президент Дональд Трамп, вчистую проиграл первые три этапа праймериз в феврале, после чего поток финансовых вливаний в его кампанию был близок к истощению, а комментаторы все как один предсказывали его скорый выход из борьбы. "Такого возвращения я не видел ни разу в своей жизни", - цитирует газета Politico политтехнолога Мэтта Сефанга. Передовицы прессы полны слов в духе "невероятно" и "шокирующе". Для того чтобы понять сколь радикально изменился ход борьбы и каким политическим чудом стала победа Байдена, достаточно взглянуть на недавние прогнозы. По состоянию на 22 февраля, всего десять дней назад, букмекеры оценивали вероятность его победы в Миннесоте и Мэне в 1 и 2 процента соответственно. Но Байден выиграл в этих и еще восьми штатах, из которых лишь в одном вероятность его триумфа оценивалась выше 50 процентов.

Как это произошло? Некоторые пишут, что все так и было задумано политтехнологами Байдена, но не похоже. Как отметил комментатор CNN Джейк Тэппер, Байден внезапно для себя выиграл даже в тех штатах, где и не пытался. Во многом триумф Байдена стал удачей. В последние дни в его пользу одновременно сложились сразу несколько факторов, каждый из которых сам по себе крупно ничего не менял, но суммарно они дали мощный кумулятивный эффект. Во многом исход супервторника предопределили кандидаты второго ряда. Сначала сенатор Элизабет Уоррен дважды растерзала Блумберга на дебатах, после чего его рейтинг пополз вниз. А буквально накануне супервторника из гонки вышли Пит Буттиджич и Эми Клобушар. Все трое конкурировали с Байденом за голоса умеренных сторонников партии, а потому, если судить по статистике, их голоса отошли именно ему, а не Сандерсу. При этом сама Уоррен остается в гонке, тем самым оттягивая часть наиболее либеральных избирателей от Сандерса. Все это вместе подготовило сцену для шоу под названием "возрождение Байдена".

Что дальше? Супервторник доказал, что пытаться ответить на этот вопрос, основываясь на соцопросах или политических прогнозах, занятие бесперспективное.

Триумф Байдена стал удачей: в последние дни в его пользу одновременно сложились сразу несколько факторов

Поэтому имеет смысл разве что взглянуть на сильные и слабые стороны двух фаворитов, коими, безусловно, являются Байден и Сандерс. Байден многократно превзошел ожидания, опираясь на голоса старшего поколения и афроамериканцев, но от тех проблем, которые топили его на старте гонки, не избавился. И даже если он одержит победу над Сандерсом, они могут аукнуться Байдену на ноябрьских выборах против Трампа. Это и преклонный 77-летний возраст, на фоне которого Байден не раз путался в словах и собственной памяти, и не бесспорный политический багаж, и неспособность предложить идеи, привлекательные для молодежи. Наконец, противники Байдена с удвоенной дотошностью могут взяться за историю с баснословными заработками его сына на Украине.

За Сандерса горой стоит молодежь и по большей части выходцы из Латинской Америки, но пока сенатору, не желающему демонстрировать политическую гибкость, не удается расширить свою электоральную базу, составляющую примерно треть сторонников демпартии. Явные проблемы у него с избирателями-женщинами и афроамериканцами. Из 14 штатов супервторника Сандерсу удалось набрать более 35 процентов голосов только в домашнем Вермонте. Расширить свой электорат он может либо смягчив революционные обещания, либо удачным выбором потенциального вице-президента.

Исход праймериз будет зависеть и от пока остающихся в борьбе Блумберга и Уоррен. Первый, если верить прессе, после катастрофического дебюта подумывает о том, чтобы свернуть кампанию, что окончательно расчистило бы путь Байдену. Свою лепту может внести и Уоррен, которую называют потенциальным напарником для Сандерса, если им удастся договориться.