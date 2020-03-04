Блумберг ответил на насмешки Трампа по поводу роста

Главное - голова на плечах. Так кандидат в президенты США Майк Блумберг заявил президенту Дональду Трампу, который постоянно дразнит миллиардера из-за его невысокого роста.

"Я говорю - Дональд, в тех местах, откуда я родом, мы меряем людей от шеи и выше". Так демократ заявил во время выступления перед сторонниками, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее президент США высмеял Блумберга из-за того, что тот попросил себе для дебатов подставку. Американский лидер также называет его "мини-Майком" и "крошкой. Отметим, что рост действующего президента 190 сантиметров, а Блумберга - 173.