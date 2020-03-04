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04.03.2020 10:36
Рубрика: Спорт

Боксер Ковалев встретится с Баррерой 25 апреля в Калифорнии

Текст: Максим Домчев

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев проведет свой первый после поражения от Сауля Альвареса бой 25 апреля. Пока официального объявления о проведении этого поединка нет, хотя несколько источников Boxingscene подтвердили это. Более того, высказался даже соперник Ковалева, 38-летний кубинец Салливан Баррера, заявивший, что уже подписал контракт на бой.

Сторона Ковалева пока не сообщила о том, что поединок состоится, но сам россиянин в социальных сетях написал сообщение о начале подготовки к следующему поединку.

Фото: Мир бокса
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"А как у вас обстоят дела с жирком? Впереди большая работа по весосгонке, так как два своих следующих боя, я проведу в лимите полутяжелого веса", - написал 37-летний Ковалев в Facebook.

Как сообщается, бой Ковалев - Баррера состоится 25 апреля в казино Fantasy Springs в Калифорнии. Формат боя - 12 раундов.

В прошлом году Ковалев провел три боя. В начале года он вернул себе титул чемпиона мира по версии WBO, победив Элайдера Альвареса. В сентябре в России он нокаутировал британца Энтони Ярда, а в ноябре проиграл Саулю Альваресу, снова лишившись титула. Всего на счету россиянина 34 победы, четыре поражения и одна ничья. Баррера провел 25 поединков, выиграл в 22-х и трижды уступил. В 2018 году он проиграл техническим нокаутом чемпиону WBA россиянину Дмитрию Биволу.

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