В "Российской газете" торжественно наградили ребят, ставших победителями олимпиады школьников "Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!". Ее с 2007 года организует Финансовый университет при правительстве РФ. В 2019/2020 учебном году взят очередной рекорд по количеству участников: более 40 тысяч человек. За победу боролись школьники из 84 регионов. Победителей и призеров набралось более 400 человек, а восемь из них сумели стать лучшими по двум и более предметам.

Уже сейчас они отлично ориентируются во всем, что происходит в экономике, и со временем вполне могут занять кресла министров экономического блока в правительстве. По крайней мере, экономическую стабильность и застой, как президент, они четко разграничивают.

- Я считаю, что стабильность означает стабильный рост экономики, а застой - его полное отсутствие, - объяснил Алексей Андрианов из подмосковного Голицыно. - Поскольку я по своим убеждениям неоинституционалист, то считаю, что сейчас в России для будущего процветания необходимо в первую очередь наладить работу экономических институтов. С ресурсами и инвестиционным климатом у нас, несомненно, все будет хорошо, но сейчас очень важно отладить механизмы защиты частной собственности. Тогда о застое и даже стабильности можно будет забыть - наступит уверенный и долгосрочный рост.

- Все-таки стабильность в экономике - это сохранение более-менее хорошей ситуации, а застой - это уже регресс, - полагает петербурженка Елизавета Весновская. - Малый бизнес облагораживает экономику, и я бы сейчас направила больше ресурсов на развитие частного бизнеса, особенно малого, индивидуального предпринимательства. Если обеспечить таким участникам рынка доступ к льготным кредитам, мы справимся с любыми сложностями.

- Я бы направил все силы в развитие промышленности: и легкой, и тяжелой, - предлагает москвич Аслан Хубиев. - Выданные с умом инвестиции обеспечат рост экономики, при котором ни стабильность, если понимать под этим термином умеренное развитие, ни застой, то есть ухудшение или отсутствие динамики, нашей экономике не грозят. Только достижение новых вершин и рубежей.

За победу в олимпиаде боролись школьники из 84 регионов

Награды, которые предназначаются победителям и призерам олимпиады "Миссия выполнима", могут стать судьбоносными для молодых людей: это серьезные бонусы при поступлении в вузы. Так, в перечень олимпиад школьников на 2019/2020 учебный год вошли сразу четыре олимпиады "Миссия выполнима" - по экономике, обществознанию, математике и истории. Если лидеры этих олимпиад подтвердят свои знания на ЕГЭ, набрав не менее 75 баллов по соответствующему предмету, то их вне конкурса примут в вузы, которые им понравятся.

Олимпиада по информатике в перечень не вошла, но ее победители получают возможность бесплатно учиться в Финуниверситете, а призеры зарабатывают скидку в размере половины стоимости обучения. Помогает с поступлением не только победа, но и участие: школьники, которые оказались достаточно подготовленными, чтобы попасть на заключительный этап олимпиад, при поступлении получают 5 баллов к результатам ЕГЭ, а участники отборочного этапа - 2 балла. Эта преференция пригодится ученикам выпускных классов. А ребята помладше, ставшие победителями на олимпиадах невыпускных классов, сразу без прохождения отбора смогут участвовать в заключительном этапе олимпиады на следующий год. Победители и призеры олимпиады "Миссия выполнима", ставшие студентами, имеют право на президентский грант - 20 000 рублей ежемесячно на все время учебы в бакалавриате. А партнер "Миссии" - банк "ВТБ" - готов принимать их на стажировку.

- Наш университет остается молодыми - нам всего 101 год, и я очень рад, что вы станете нашими студентами, - отметил на церемонии награждения ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров. - По крайней мере, мне бы очень хотелось, чтобы вы, став победителем нашей олимпиады, пришли именно к нам - мы потратили много душевных сил, чтобы выбрать лучших из лучших.