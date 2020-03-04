Что известно о новом главе кабмина Украины

Судя по всему, 44-летнего Шмыгаля готовили на повышение, ведь и в кресло вице-премьера и министра его перевели всего несколько дней назад - 4 февраля. Инженер-экономист из Львова, он успел поработать на многих руководящих должностях в дирекциях промышленных и энергетических предприятий Украины.

Среди своих приоритетов Шмыгаль уже назвал пересмотр бюджетной политики в сторону повышения зарплат и пенсий, погашение задолженности перед горянками, а еще борьбу с коронавирусом. Отдельно политик упоминал о необходимости завершения войны на Донбассе. Он также внес в Раду представление о назначении 10 министров и трех вице-премьеров.