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04.03.2020 20:08
Рубрика: В мире

Из топ-менеджеров в премьеры: что известно о новом главе кабмина Украины

Текст: Марина Алешина
В среду стало известно имя нового главы украинского правительства: 35-летнего Алексея Гончарука, не задержавшегося на этом посту больше полугода, сменил вице-премьер и министр развития общин и территорий, а до этого - с августа 2019-го по февраль 2020-го - глава Ивано-Франковской областной администрации Денис Шмыгаль. Об этом сообщает портал 112.ua.
Денис Шмыгаль. Фото: Стрингер/ РИА Новости Денис Шмыгаль. Фото: Стрингер/ РИА Новости
Денис Шмыгаль. Фото: Стрингер/ РИА Новости

Судя по всему, 44-летнего Шмыгаля готовили на повышение, ведь и в кресло вице-премьера и министра его перевели всего несколько дней назад - 4 февраля. Инженер-экономист из Львова, он успел поработать на многих руководящих должностях в дирекциях промышленных и энергетических предприятий Украины.

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Среди своих приоритетов Шмыгаль уже назвал пересмотр бюджетной политики в сторону повышения зарплат и пенсий, погашение задолженности перед горянками, а еще борьбу с коронавирусом. Отдельно политик упоминал о необходимости завершения войны на Донбассе. Он также внес в Раду представление о назначении 10 министров и трех вице-премьеров.

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