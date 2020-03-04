Рада отправила в отставку Гончарука с должности премьера

Алексей Гончарук, проработавший главой украинского правительства всего полгода, ушел со своего поста. Об этом сообщает "Телевизионная служба новостей Украины" по итогам внеочередного заседания Рады. Результаты голосования опубликованы на ее официальном портале.

Заявление об увольнении 35-летний премьер уже написал. По некоторым данным, Гончарук сделал это уже в третий раз. Собственно, его отставка не стала сюрпризом для наблюдателей. Сам он при этом поспешил заверить коллег, что начатый им "курс" сохранится. Издание отмечает, что Гончарук даже нашел поводы "похвастаться рядом рекордов".

Напомним, что внеочередное заседание украинского парламента было назначено по инициативе президента Владимира Зеленского, анонсировавшего перестановки в правительстве. Известно, что они коснутся более десяти министерств, некоторые ожидает даже реорганизация.