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04.03.2020 18:25
Рубрика: В мире

Рада отправила в отставку Гончарука с должности премьера

Текст: Марина Алешина
Алексей Гончарук, проработавший главой украинского правительства всего полгода, ушел со своего поста. Об этом сообщает "Телевизионная служба новостей Украины" по итогам внеочередного заседания Рады. Результаты голосования опубликованы на ее официальном портале.
Фото: Стрингер/ РИА Новости Фото: Стрингер/ РИА Новости
Фото: Стрингер/ РИА Новости

Заявление об увольнении 35-летний премьер уже написал. По некоторым данным, Гончарук сделал это уже в третий раз. Собственно, его отставка не стала сюрпризом для наблюдателей. Сам он при этом поспешил заверить коллег, что начатый им "курс" сохранится. Издание отмечает, что Гончарук даже нашел поводы "похвастаться рядом рекордов".

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Напомним, что внеочередное заседание украинского парламента было назначено по инициативе президента Владимира Зеленского, анонсировавшего перестановки в правительстве. Известно, что они коснутся более десяти министерств, некоторые ожидает даже реорганизация.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

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