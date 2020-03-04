Голикова доложила Путину о работе над вакциной от коронавируса

Разработка вакцины против коронавируса идет активно - по 5 направлениям и 13 вариантам. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.

В научном центре "Вектор" в Новосибирской области трудятся над вакцинами против новой коронавирусной инфекции. "Мы стараемся как можно быстрее, насколько это возможно, ускорить разработку этих препаратов", - заверила зампред правительства.

"В последнее время в социальных сетях появляется фейковая сообщения о достаточно большом количестве заболевших на территории РФ и о том, что власти скрывают эту информацию. Хочу еще раз доложить, что это не соответствует действительности", - заверила Голикова.

Оперативный штаб, все органы, которые курируют ситуацию, регионы ведут строгую работу по профилактике проникновения вируса на территорию нашей страны.