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04.03.2020 14:50
Рубрика: Власть

Голикова назвала реальное число заболевших коронавирусом в России

Текст: Кира Латухина

В России было три случая коронавируса (двое выздоровели, один проходит лечение), еще три человека были эвакуированы с лайнера в Японии и находятся в Казани, доложила вице-премьер Татьяна Голикова президенту РФ Владимиру Путину на совещании в Ново-Огарево.

Фото: Константин Завражин/РГ
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С момента организации работы по предотвращению коронавируса (с 31 декабря) в России было выявлено три случая (граждане Китая в Забайкальском крае и Тюменской области, они выздоровели, а также российский гражданин, который недавно приехал из Италии) и еще трое были эвакуированы с круизного лайнера в Японии, лечатся в Казани, у них легкая форма, сообщила Голикова на встрече президента с членами правительства. "И те данные, которые я сейчас привела, - истинные данные, за которые мы официально отвечаем", - заверила она.

Всего зафиксировано более 83 тысяч заболевших в Китае, 12 тысяч - в других государствах, умерло свыше 3 тысяч человек, выздоровели более 48 тысяч, привела статистику докладчик. "Новый коронавирус зарегистрирован в 80 странах, но ситуация от часа к часу меняется, к сожалению, в неблагоприятную сторону", - заметила она.

МИД проинформировал органы власти и крупные российские организации о нецелесообразности участия в международных мероприятиях, в том числе спортивных, проводимых на территориях государств, неблагоприятных в эпидемиологическом отношении, рассказала Голикова. "В первую очередь, речь идет об Иране, Южной Корее и Италии", - уточнила она.

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