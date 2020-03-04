Как можно случайно "убить" мотор, заменив масло

Одна из самых простых процедур в обслуживании автомобиля - замена масла: в интернете можно найти подробный мануал чуть ли не на любую машину, а рекомендованное масло и интервал замены прописаны в руководстве по эксплуатации. Однако эксперты портала Drom.ru назвали ошибки, с которыми могут столкнуться автовладельцы, решившиеся на самостоятельную замену. Такие ошибки могут привести к серьёзным проблемам в двигателе, вплоть до его "смерти".

Одна из самых элементарных ошибок - перелив масла. Это грозит повышенным угаром масла и запотеванием прокладок двигателя, или, если коленвал при вращении будет доставать до масла, масло будет вспениваться, что приведёт к повышению его вязкости и, как следствие, выдавливанию сальников коленвала.

Ещё одна частая ошибка по невнимательности - неплотно затянутая сливная пробка. Она может привести к тому, что масло попросту будет сочиться через неё: постепенно его уровень упадёт ниже минимума и у мотора начнётся масляное голодание - детали двигателя будут получать недостаточное количество масла и повысится их износ. Это же применимо к неправильно, неплотно или слишком сильно закрученному масляному фильтру.

Если "классической" замене через сливную пробку вы предпочитаете аппаратные варианты - то есть откачивание старого масла через горловину щупа - стоит быть аккуратным. При откачке с использованием портативного электрического насоса в двигателе может остаться немалое количество отработанного масло, что, возможно, приведёт к потере давления в масляной системе - это тоже ведёт к масляному голоданию.

Ещё потеря давления в системе может произойти из-за загрязнения сетки маслозаборника в поддоне картера. Так случается, например, когда у масла регулярный перепробег - то есть интервал между заменами слишком большой. В такой ситуации, говорят эксперты, если просто поменять масло, то образовавшийся в моторе шлам может смыть в поддон.

Кроме того, если годовой пробег вашего автомобиля меньше, чем интервал замены масла, всё равно стоит раз в год произвести процедуру - со временем масло теряет свои свойства. А владельцам моторов с сильным "масложором" не стоит игнорировать полную замену масла: доливка смазывающей жидкости при падении уровня не является равноправной альтернативой.