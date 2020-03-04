Кто должен платить штраф, если пассажир в автомобиле не пристегнулся

Пассажир - это полноправный участник дорожного движения. Это значит, что он также обязан следовать установленным правилам. Одно из них - а именно требование, отмеченное в статьях 2 и 5 ПДД России - говорит о том, что во время движения машины и водитель, и пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности.

Такое правило действует не только в отношении легковых авто, но и такси, маршрутных микроавтобусов - тех автомобилей, которые штатно оборудованы ремнями безопасности.

Но порой пассажир по той или иной причине отказывается использовать ремень безопасности. И в этом случае, как сообщает aif.ru, сотрудник ГИБДД имеет законные основания выписать водителю штраф в размере 1000 рублей. Такое наказание предусмотрено статьей 12.6 КоАП РФ. По закону именно водитель несет ответственность за своих пассажиров и, начиная движение на автомобиле, он должен убедиться, что соблюдены все требования по безопасности.

Но это не означает, что платит штраф один только водитель. Административное взыскание в соответствии со статьей 12.29 КоАП РФ накладывается и на самого пассажира, который пренебрегает ремнем безопасности. В этом случае пассажир должен заплатить 500 рублей. Штраф такого же размера обязан будет оплатить каждый не пристегнутый пассажир, если речь идет о большой компании, которая, например, передвигается на такси.

Водитель должен помнить, что перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, является серьезным нарушением ПДД. В случае, если по вине водителя произошло ДТП, вследствие которого пассажиры получили травмы, то он несет материальную ответственность и должен будет возместить им сумму ущерба здоровью, которую не покрывает страховка.