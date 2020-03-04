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04.03.2020 20:19
Рубрика: Спорт

Минус один трофей

"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 48(8102)
Лондонский "Челси" вышел в четвертьфинал Кубка Англии, уверенно обыграв на своем поле "Ливерпуль" - 2:0. Отличились Виллиан и Росс Баркли.

Сейчас уже с уверенностью можно утверждать, что "Ливерпуль" угодил в небольшой кризис. В выходные команда Юргена Клоппа была разгромлена "Уотфордом" (0:3), потерпев первое поражение в первенстве страны за 44 встречи. Чуть ранее "красные" уступили "Атлетико" (0:1) в первом поединке плей-офф Лиги чемпионов, а теперь вылетели из розыгрыша Кубка.

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- Мы заслужили этот результат. Ребята допустили грубые ошибки в эпизодах с голами "Челси". Но не нужно нас жалеть: мы проанализируем ситуацию и исправимся. Я верю в свою команду, в ее способности прогрессировать, - отметил главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.

Что интересно: "Челси" выигрывал Кубок Англии, когда два последних раза выбивал из розыгрыша турнира "Ливерпуль". Так происходило в 1997 и 2012 годах.

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