Новости

Под Курском мужчина обустроил свой участок, разобрав дом соседа 19:37
Денис Шмыгаль назначен новым премьер-министром Украины 19:35
РФС до конца марта продлит контракт с Черчесовым 19:28
Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг выбыл из предвыборной гонки 19:23
Toyota RAV4 появился в каршеринге "Яндекс. Драйв" 19:20
В Москве госпитализирована звезда "Девчат" Инна Макарова 19:09
Список сверхбогатых превысил полмиллиона человек 19:00
Жителя Екатеринбурга задержали после угрозы взорвать газ в жилом доме 18:59
РЖД предоставит школьникам на лето скидки на билеты 18:57
В Краснодаре пластического хирурга взяли под домашний арест 18:53
Комитет ГД поддержал запрет на ограничение прав россиян под санкциями 18:34
Финомбудсмен вернул заемщикам МФО 90% обращений 18:31
В Новороссийске женщина умерла в маршрутке от сердечного приступа 18:23
Офисная недвижимость стала самым популярным сегментом для инвестиций 18:22
Россия вошла в топ-5 мирового рейтинга по числу миллиардеров 18:07
В пяти городах Крыма введут дифференцированные тарифы на воду 18:07
Aiways U6ion: новый кроссовер от топ-менеджеров Volvo и дизайнера Ferrari 18:05
Сбербанк составил модель распространения коронавируса в России 18:04
Мулан осталась без возлюбленного из-за движения #MeToo 17:41
"Яндекс.Маркет" назвал самые популярные смартфоны в начале 2020 года 17:40
Водитель оказался заблокирован в машине при ДТП под Красногорском 17:36
Асад заявил об общих интересах Сирии и Турции 17:35
Воспитатель детсада, где дети отравились крысиным ядом, уволена 17:33
В Ставрополе 3 тысячи человек эвакуировали из "заминированного" вуза 17:33
В Болгарии призывной возраст повысят до 40 лет 17:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
04.03.2020 19:40
Рубрика: Власть

Покажите нам здоровье

Валентина Матвиенко призвала уходить от рекламы вредных продуктов
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 48(8102)
Телевидение и другие СМИ должны включиться в работу по защите здоровья россиян - сократить объем рекламы вредных продуктов и давать больше социально значимой информации. Об этом говорила в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на форуме "Здоровье женщин - благополучие нации".
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
"РГ" публикует закон, обеспечивающий младшеклассников горячим питанием

Спикер СФ отметила в выступлении, что работу по улучшению здоровья нации должны вести все, не только медики. Свою лепту она предложила внести и средствам массовой информации.

"На одном из заседаний Совета Федерации в нынешнем году экспертами были озвучены просто вопиющие цифры. 60 процентов продуктов питания, которые рекламировались на детских каналах, не отвечают критериям качества Всемирной организации здравоохранения", - напомнила Матвиенко. В числе "рекламных лидеров" - чипсы и сладкая газировка.

"В зале есть представители СМИ. Коллеги, это наша общая задача - создание здорового контента", - сказала спикер, обращаясь к участникам форума.

Глава Совфеда призвала использовать возможности, которые создает государство для охраны здоровья

Глава Совфеда призвала россиян использовать те возможности, которые создает государство для охраны здоровья. Например - программу всероссийской диспансеризации. Теперь каждый гражданин имеет право ежегодно проходить бесплатные комплексные профилактические осмотры, напомнила она, а с 40 лет - и ежегодную расширенную диспансеризацию. Причем - в оплачиваемый выходной день.

Фото: Gettyimages
Пять самых важных вопросов о мужском здоровье

Призыв в первую очередь адресован мужчинам. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, мужчины в возрасте от 18 до 65 лет в поликлиники ходят в два раза реже, чем женщины. Валентина Матвиенко напомнила, что мужчины в среднем живут на 10 лет меньше, чем женщины, они больше подвержены стрессу. "Даже гипертония, и та теперь уже считается не только женской болезнью", - отметила спикер. И сами мужчины должны больше заботиться о себе, уверена Матвиенко. "Сегодня каждый может пройти диспансеризацию, но обратите внимание на поликлиники: очереди из мужчин, желающих пройти диспансеризацию даже в дополнительный выходной, как-то не видно. Культуры заботы о своем здоровье нам всем не хватает, ее нужно воспитывать", - заключила она.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Здоровье Законодательная власть Совет Федерации Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Путин поручил информировать граждан по ситуации с коронавирусом
Денис Шмыгаль назначен новым премьер-министром Украины
Песков назвал безосновательными опасения по поправке о государствообразующем народе
Госдума приняла в первом чтении законопроекты о продаже Сбербанка
Новейшие огнеметные системы "Тосочка" примут участие в параде Победы
Как получить пенсионные накопления умершего
Как пенсионеру доказать "вредный" стаж