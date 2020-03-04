Телевидение и другие СМИ должны включиться в работу по защите здоровья россиян - сократить объем рекламы вредных продуктов и давать больше социально значимой информации. Об этом говорила в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на форуме "Здоровье женщин - благополучие нации".

Спикер СФ отметила в выступлении, что работу по улучшению здоровья нации должны вести все, не только медики. Свою лепту она предложила внести и средствам массовой информации.

"На одном из заседаний Совета Федерации в нынешнем году экспертами были озвучены просто вопиющие цифры. 60 процентов продуктов питания, которые рекламировались на детских каналах, не отвечают критериям качества Всемирной организации здравоохранения", - напомнила Матвиенко. В числе "рекламных лидеров" - чипсы и сладкая газировка.

"В зале есть представители СМИ. Коллеги, это наша общая задача - создание здорового контента", - сказала спикер, обращаясь к участникам форума.

Глава Совфеда призвала использовать возможности, которые создает государство для охраны здоровья

Глава Совфеда призвала россиян использовать те возможности, которые создает государство для охраны здоровья. Например - программу всероссийской диспансеризации. Теперь каждый гражданин имеет право ежегодно проходить бесплатные комплексные профилактические осмотры, напомнила она, а с 40 лет - и ежегодную расширенную диспансеризацию. Причем - в оплачиваемый выходной день.

Призыв в первую очередь адресован мужчинам. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, мужчины в возрасте от 18 до 65 лет в поликлиники ходят в два раза реже, чем женщины. Валентина Матвиенко напомнила, что мужчины в среднем живут на 10 лет меньше, чем женщины, они больше подвержены стрессу. "Даже гипертония, и та теперь уже считается не только женской болезнью", - отметила спикер. И сами мужчины должны больше заботиться о себе, уверена Матвиенко. "Сегодня каждый может пройти диспансеризацию, но обратите внимание на поликлиники: очереди из мужчин, желающих пройти диспансеризацию даже в дополнительный выходной, как-то не видно. Культуры заботы о своем здоровье нам всем не хватает, ее нужно воспитывать", - заключила она.