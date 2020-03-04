МИД рекомендовал россиянам не ездить на Хоккайдо

Российский МИД выпустил официальную рекомендацию, призывающую соотечественников не посещать японскую префектуру Хоккайдо (административный центр - Саппоро) из-за вспышки коронавируса. Она опубликована на сайте дипведомства.

Собственно, чрезвычайная ситуация в префектуре, расположенной на одноименном острове, была объявлена местными властями. Там сейчас зарегистрировано 66 пациентов, у которых выявлена инфекция.

Ранее "РГ" сообщала о том, что авиасообщение с Хоккайдо приостанавливает Сахалин, несмотря на тесные связи, в том числе по линии туризма. Всем гражданам РФ, возвращающимся с японского острова на Сахалин, предстоит пройти 14-дневный карантин.