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04.03.2020 04:26
Рубрика: Общество

Названа почти не подверженная заражению COVID-19 категория людей

Фото: AP Photo/Aaron Favila Фото: AP Photo/Aaron Favila
Фото: AP Photo/Aaron Favila

Реже всех новым коронавирусом COVID-19 заражаются дети и подростки. Такой вывод сделан на основе обзора 72,3 тысячи случаев заражений, опубликованного Центром по контролю и профилактике заболеваний КНР. Оказалось, что на категорию граждан от 0 до 19 лет приходится лишь по 1% от общего числа инфицированных.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Это может быть связано с более крепкой иммунной системой детей, пишут "Известия", ссылаясь на российских вирусологов, которые подчеркивают, что данный вопрос требует более тщательного изучения. Специалисты также полагают, что есть в этом и заслуга родителей, которые строго следят за соблюдением детьми норм гигиены, использованием ими защитных масок, выполнением рекомендаций врачей.

Сами же взрослые, как правило, не так отвественно относятся к советам медиков. В основную группу риска заражения коронавирусом входят люди старше 60 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, общее число инфицированных новым коронавирусом в 72 странах мира превысило 10 тысяч человек, а число летальных увеличилось до 166. Число зараженных на территории материкового Китая, откуда пошла эпидемия, составляет 80,3 тысячи человек, скончались 2946.

Общество Здоровье Распространение коронавируса COVID-19

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