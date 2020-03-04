Новости

Трамп: Въезд в США людей из Японии может быть ограничен из-за COVID-19 02:55
Предвыборный штаб Трампа подал в суд на The Washington Post 02:53
Способное достроить "Северный поток-2" судно приближается к Европе 02:45
Всемирный банк выделит 12 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом 02:29
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом за пределами КНР превысило 10 тысяч 01:55
США одобрили продажу Израилю самолетов-заправщиков на 2,4 млрд долларов 01:29
Ученый призвал жителей Италии отказаться от поцелуев из-за COVID-19 00:52
В штате Вашингтон от коронавируса скончалось уже 9 человек 00:49
Смертность от COVID-19 превысила показатели сезонного гриппа 00:02
В почте Mail.ru стал доступен вход по QR-коду 00:01
Посольство в ОАЭ: Россияне с подозрением на коронавирус пройдут новый тест 03.03.2020
Во Франции мужчина захватил в заложники женщину и пятерых детей 03.03.2020
Россиянка рассказала, сколько потеряла из-за недопуска зрителей на биатлон 03.03.2020
Володин: Поправки в Конституцию касаются каждого россиянина 03.03.2020
В Москве семь человек пострадали в ДТП с маршруткой 03.03.2020
Замминистра финансов РФ назначен Тимур Максимов 03.03.2020
Коронавирус может привести к подорожанию чеснока на Украине 03.03.2020
У двух россиян в ОАЭ обнаружен коронавирус 03.03.2020
Депутат Рады: Премьер-министр Украины написал заявление об отставке 03.03.2020
В Самаре при обрушении стены жилого дома пострадала женщина 03.03.2020
Вузы Крыма подадут заявку на открытие научно-образовательного центра 03.03.2020
В Минске подтвердили четвертый случай коронавируса 03.03.2020
ЦПВС: Турция вытесняет к границам Греции беженцев из временных лагерей 03.03.2020
В Подмосковье курсант МЧС погиб в спортзале 03.03.2020
Роскомнадзор нашел нарушения у BBC World News 03.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
04.03.2020 01:55
Рубрика: Общество

ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом за пределами КНР превысило 10 тысяч

За сутки Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за пределами Китая более 1,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных вне КНР достигло 10,6 тысячи человек, а число летальных исходов увеличилось до 166.

Фото: АГН Москва
В Москве выявлен первый заболевший коронавирусом, но ситуация нормальная

Новый вирус распространился еще на восемь стран, в том числе на Португалию, Саудовскую Аравию, Тунис, Марокко, Латвию, Андорру, Иорданию и Сенегал. Коронавирус зарегистрирован уже в 72 странах мира, пишет РИА Новости.

По последним данным ВОЗ, число зараженных на территории материкового Китая составляет 80,3 тысячи человек, скончались 2946.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне до "очень высокого". В мире сейчас разрабатывается свыше 20 вакцин и несколько препаратов проходят клиническое исследование.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

У двух россиян в ОАЭ обнаружен коронавирус
Лавров: Трамп поддержал инициативу о саммите "пятерки" СБ ООН
Сборная России по футболу узнала соперников по Лиге наций
Турецкие войска сбили в небе над Сирией самолет правительственных сил
В Госдуму внесен проект о предельных ценах на лекарства при угрозе эпидемий
Путь на уроки и домой для многих школьников превращается в полосу опасных препятствий
Как отличить коронавирус от гриппа