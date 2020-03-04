ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом за пределами КНР превысило 10 тысяч

За сутки Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за пределами Китая более 1,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных вне КНР достигло 10,6 тысячи человек, а число летальных исходов увеличилось до 166.

Новый вирус распространился еще на восемь стран, в том числе на Португалию, Саудовскую Аравию, Тунис, Марокко, Латвию, Андорру, Иорданию и Сенегал. Коронавирус зарегистрирован уже в 72 странах мира, пишет РИА Новости.

По последним данным ВОЗ, число зараженных на территории материкового Китая составляет 80,3 тысячи человек, скончались 2946.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне до "очень высокого". В мире сейчас разрабатывается свыше 20 вакцин и несколько препаратов проходят клиническое исследование.