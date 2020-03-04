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04.03.2020 17:03
Рубрика: Легковые авто

Новые автомобили в Европе выбрасывают все больше СО2

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Выбросы углекислого газа новыми автомобилями в Европе продолжают расти. И это несмотря на ужесточающиеся экологические нормы. К такому выводу пришло британское аналитическое агентство Jato Dynamics.

По данным агентства, средневзвешенный объем выброса углекислого газа на автомобиль в прошлом году составил 121,8 г/км, на 1,8 г/км больше, чем в 2018 году. Таким образом, уровень выбросов растет третий год подряд. Негативная тенденция связана с постепенным отказом производителей и потребителей от дизельных двигателей.

Фото: Пресс-служба Volvo.
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Другой причиной специалисты агентства видят рост популярности кроссоверов на рынке. Из пяти крупнейших европейских стран по продажам новых автомобилей (Германия, Франция, Британия, Италия, Испания) средневзвешенные выбросы CO2 выросли в четырех и сократились только во Франции.

Среди двадцати самых популярных автомобильных марок Европы этот показатель улучшили только Toyota, BMW, Citroen и Opel. Остальные показывают рост выбросов. Наименьшее среднее значение выбросов демонстрируют автомобили Toyota 97,2 г/км, наибольшее - у Mercedes-Benz - 140,9 г/кг.

Чтобы преодолеть негативную тенденцию, специалисты агентства видят необходимым дальнейшее стимулирование спроса на электромобили и гибриды, доля которых в общем объеме продаж в прошлом году составителя всего 6%.

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