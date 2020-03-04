Новые автомобили в Европе выбрасывают все больше СО2

Выбросы углекислого газа новыми автомобилями в Европе продолжают расти. И это несмотря на ужесточающиеся экологические нормы. К такому выводу пришло британское аналитическое агентство Jato Dynamics.

По данным агентства, средневзвешенный объем выброса углекислого газа на автомобиль в прошлом году составил 121,8 г/км, на 1,8 г/км больше, чем в 2018 году. Таким образом, уровень выбросов растет третий год подряд. Негативная тенденция связана с постепенным отказом производителей и потребителей от дизельных двигателей.

Другой причиной специалисты агентства видят рост популярности кроссоверов на рынке. Из пяти крупнейших европейских стран по продажам новых автомобилей (Германия, Франция, Британия, Италия, Испания) средневзвешенные выбросы CO2 выросли в четырех и сократились только во Франции.

Среди двадцати самых популярных автомобильных марок Европы этот показатель улучшили только Toyota, BMW, Citroen и Opel. Остальные показывают рост выбросов. Наименьшее среднее значение выбросов демонстрируют автомобили Toyota 97,2 г/км, наибольшее - у Mercedes-Benz - 140,9 г/кг.

Чтобы преодолеть негативную тенденцию, специалисты агентства видят необходимым дальнейшее стимулирование спроса на электромобили и гибриды, доля которых в общем объеме продаж в прошлом году составителя всего 6%.