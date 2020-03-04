Определен календарь игр сборной России в Лиге наций

Российская сборная, выступающая в Лиге В, начнет турнир 3 сентября домашним матчем против сербов. 6 сентября команда Станислава Черчесова в гостях встретится с командой Венгрии.

Два матча пройдут в октябре. 9 и 12 числа российская сборная дома встретится с Турцией и Венгрией соответственно.

В ноябре команду Черчесова ожидают два гостевых матча - 14 ноября с турками и 17 ноября против сборной Сербии.

По итогам турнира будут также разыграны две путевки на чемпионат мира в Катар для тех сборных, которые не смогут пройти через квалификационный турнир. Победители групп в Лиге В также получат право в следующем сезоне выступить в Лиге А. Всего в турнире принимают участие 55 сборных, разделенные на 4 лиги.