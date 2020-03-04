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Рубрика: Спорт

Определен календарь игр сборной России в Лиге наций

Текст: Максим Домчев
Стал известен календарь матчей сборной России в Лиге наций. Напомним, во вторник состоялась жеребьевка турнира, по итогам которой наша команда оказалась в одной группе с Турцией, Сербией и Венгрией.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций

Российская сборная, выступающая в Лиге В, начнет турнир 3 сентября домашним матчем против сербов. 6 сентября команда Станислава Черчесова в гостях встретится с командой Венгрии.

Два матча пройдут в октябре. 9 и 12 числа российская сборная дома встретится с Турцией и Венгрией соответственно.

В ноябре команду Черчесова ожидают два гостевых матча - 14 ноября с турками и 17 ноября против сборной Сербии.

По итогам турнира будут также разыграны две путевки на чемпионат мира в Катар для тех сборных, которые не смогут пройти через квалификационный турнир. Победители групп в Лиге В также получат право в следующем сезоне выступить в Лиге А. Всего в турнире принимают участие 55 сборных, разделенные на 4 лиги.

Спорт Футбол Лига наций Спортивные организации Российский футбольный союз Сборная России по футболу

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