Песков назвал безосновательными опасения по поправке о государствообразующем народе

Поправка в Конституцию, которая касается понятия "государствообразующий народ", не ущемляет прав национальных меньшинств, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, что одна из предложенных главой государства поправок касается статуса русского языка и права народов России на изучение родных языков. Предлагается написать в Основном законе, что русский язык - государственный язык Российской Федерации на всей ее территории - как язык государствообразующего народа.

Песков предложил посмотреть предложения по новой редакции статьи 69, где предлагается гарантировать права коренных малочисленных народов, защищать культурную самобытность всех народов и этнических общностей России, оказывать поддержку соотечественникам за рубежом и так далее.

"Здесь совершенно безосновательны какие-то опасения насчет того, что кто-то будет ущемлен", - заверил представитель Кремля.