Посетившая Италию женщина привезла COVID-19 в Сингапур и Новую Зеландию

На борту авиалайнера, прилетевшего в Окленд из Сингапура, находилась пассажирка, инфицированная коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию Air New Zealand. Речь идет о рейсе NZ283.

Уже находясь в Новой Зеландии, женщина успела слетать в город Палмерстон-Норт и обратно. Сейчас медики спешно пытаются установить всех лиц, с кем контактировала зараженная во время своего путешествия. Известно, что в Сингапур женщина прибыла из Италии еще 25 февраля. А с 4 марта одна из крупнейших воздушных гаваней Юго-Восточной Азии (аэропорт Чанги) ввела запрет на прибытие и транзит всех иностранцев, побывавших в Италии, Иране и Республике Корея.