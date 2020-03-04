Ученый призвал жителей Италии отказаться от поцелуев из-за COVID-19

Итальянцев призвали к асоциальному поведению в связи с распространением коронавируса COVID-19.

С неожиданным предложением выступил сотрудник Высшего института здравоохранения Италии Джованни Рецца. По его мнению, сдержать распространение инфекции можно всего лишь изменив ежедневные привычки. Например, стоит отказаться от поцелуев и объятий.

"Населению надо дать привыкнуть к немного "асоциальному" поведению", - приводит слова ученого сайт Tgcom24.

Напомним, в Италии выявили 1835 заразившихся COVID-19. Больше всего инфицированных в Ломбардии (север страны).

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что коронавирус распространяется по миру не так быстро, как сезонный грипп. Но от COVID-19 умирает больше людей.