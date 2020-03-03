Коронавирус. Хроника распространения

Первые случаи необычной пневмонии были зафиксированы в китайском городе Ухане в декабре прошлого года. Вирус, получивший название COVID-19, был зафиксирован уже в трех десятках стран. "РГ" рассказывает, как шло распространение коронавируса.

31 декабря 2019 года госпитализированы по меньшей мере 27 человек, семь из них находятся в критическом состоянии. Тогда речь шла о заболевании пневмонией неизвестного происхождения. появились сообщения о том, что в китайском Уханепо меньшей мере, семь из них находятся в критическом состоянии. Тогда речь шла о заболевании пневмонией неизвестного происхождения.

По мнению экспертов Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая, угрозы пандемии пока нет. В ведомстве пообещали в сжатые сроки изучить с помощью молекулярно-эпидемиологических методов происхождение возбудителей опасной болезни. О симптоматике данной разновидности пневмонии пока известно мало. Как сообщается, новый вирус может вызывать не только воспаление легких, но и дисфункцию жизненно важных органов. Тогда же Роспотребнадзор предупредил российских граждан об угрозе заболеть пневмонией при поездке в Китай.

9 января появилась информация о том, что возбудителем вспышки пневмонии в Ухане (административный центр провинции Хубэй) стал новый вид коронавируса. Это установили китайские эпидемиологи.

11 января в Китае первом умершем от нового типа коронавируса. в Китае сообщили нового типа

По состоянию на 11 января, по предварительным данным, был выявлен 41 случай заражения новым типом коронавируса. Семь человек находятся в тяжелом состоянии, двое уже выписаны из больницы, а состояние остальных пациентов оценивается как стабильное. Кроме того, еще 739 человек находятся под медицинским наблюдением. Из них 419 - это медики, которые контактировали с больными. Пока у этих людей симптомы болезни не выявлены.

20 января власти КНР подтвердили возможность передачи коронавируса нового типа от человека к человеку. Согласно последним данным, количество инфицированных увеличилось до 217 человек.

20 января о первом подтвержденном случае заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Южной Корее. Заболела женщина, которая приехала из города Ухань в китайской провинции Хубэй. подтвержденномпневмонией, вызванной новым типом коронавируса, сообщили . Заболела женщина, которая приехала из города Ухань в китайской провинции Хубэй.

21 января американские СМИ со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщили о том, что в стране зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом. Заболевший - мужчина, который недавно вернулся из Китая.

22 января власти Китая заговорили о мутации коронавируса и глобальной эпидемии. "Существует риск прогрессирующего распространения заболевания", - заявил заместитель главы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ли Бинь. Он отметил, что большинство случаев заражения коронавирусом в Китае произошло воздушно-капельным путем.

22 января власти Таиланда признали первый случай заражения новым штаммом коронавируса. Пациенткой, находящейся на контроле ведомства, оказалась 74-летняя женщина, которая подхватила пневмонию новой версии после поездки в Ухань еще перед Новым годом.

22 января появилась информация о том, что число погибших от коронавируса в Китае достигло 17 человек. На территории страны было зарегистрировано 444 пациента с соответствующими симптомами, все они находятся или посещали город Ухань.

С утра 23 января жителям Уханя, ставшего эпицентром вспышки пневмонии, будет временно запрещено покидать свой город без особых причин. Такими мерами власти Китая пытаются ограничить распространение коронавируса. Работа общественного транспорта Уханя, метро, паромов и рейсов дальнего следования временно приостанавливается. Исходящие рейсы из аэропорта и вокзалов временно закрыты.

23 января стало известно, что в КНР зафиксирована первая гибель от нового коронавируса вне очага первоначального распространения заболевания. Пациент в возрасте 80 лет умер накануне, однако информацию о том, что он был заражен коронавирусом, подтвердили только в четверг. Таким образом, общее число жертв вируса достигло 18 человек.

24 января Роспотребнадзор рекомендовал российским туристам воздержаться от посещения Китая до стабилизации эпидемиологической ситуации.

24 января все прямые рейсы из Уханя в Москву были отменены.

24 января во Франции медики официально два случая заражения новым коронавирусом 2019-nCoV. Это первое проявление болезни в Европе. медики официально подтвердили новым коронавирусом 2019-nCoV. Этопроявление болезни

Карта вспышки COVID-19 в Европе по состоянию на 2 марта 2020 года. Фото: Jklamo/wikimedia.org

25 января первый случай заражения новым коронавирусом выявлен в Австралии. Инфицированным оказался приехавший в Австралию из Уханя гражданин КНР. Он был госпитализирован в пригороде Мельбурна.

26 января в Канаде зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом. Заболевшим является 50-летний мужчина, который 22 января прибыл в Торонто из Уханя. Позднее он почувствовал себя плохо и был госпитализирован.

По состоянию на 26 января, по последним данным, в Китае до 54 увеличилось число жертв нового коронавируса 2019-nCoV.

26 января власти Китая предупредили об ускорении эпидемии коронавируса. Способность нового типа коронавируса 2019-nCoV передаваться от человека к человеку усиливается, а потому число инфицированных может продолжить расти.

27 января число жертв нового коронавируса в Китае достигло 80.

28 января первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Германии. Зараженный мужчина находится в Баварии. Пациент находится под наблюдением и изолирован.

29 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав штаба по борьбе с коронавирусом. Межведомственный оперативный штаб, сформированный, чтобы предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции в России, возглавила вице-премьер Татьяна Голикова.

30 января в Китае до 170 увеличилось число жертв коронавируса. Зафиксировано 7711 подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом, из них 1370 оцениваются как тяжелые. Также стало известно, что власти КНР выявили зараженных коронавирусом во всех регионах страны.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение". Всемирная организация здравоохранения ( объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV "в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение".

31 января в Италии подтверждены два первых случая заражения коронавирусом. Речь идет о туристах из Китая, которые несколько дней назад приехали в Италию. Власти изолировали заболевших и приняли все необходимые меры предосторожности.

31 января ВОЗ предупредила о том, что коронавирус 2019-nCoV может объявиться в любой стране.

31 января Италия закрыла авиасообщение с Китаем из-за коронавируса. В этот же день по итогам экстренного заседания Совета министров Италии на территории страны был введен режим чрезвычайного положения.

31 января на территории РФ выявлено двое больных новой инфекцией коронавируса - в Забайкальском крае и Тюменской области. Заболевшие - граждане Китая. Они находятся под жестким наблюдением, изолированы, им оказывается необходимая помощь. Позднее стало известно, что с 1 февраля Россия ограничит авиасообщение с Китаем.

1 февраля министерство здравоохранения Испании сообщило о первом в стране подтвержденном случае заражения коронавирусом. Заболевшим является один из пяти немецких туристов, которые содержались на карантине в клинике на Канарских островах.

По состоянию на 1 февраля число заразившихся в Китае пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, превысило уже 11,7 тысячи человек, умерли 259 жителей.

Фото: Wograne/wikimedia.org

2 февраля впервые вне Китая скончался зараженный коронавирусом 2019-nCoV. На Филиппинах умер мужчина, приехавший в островное государство из Уханя. впервыекоронавирусом 2019-nCoV.умер мужчина, приехавший в островное государство из Уханя.

3 февраля число случаев заражения коронавирусом за пределами Китая достигло 148.

5 февраля в Японии коронавирус 2019-nCoV обнаружен сразу у десяти человек с круизного лайнера Diamond Princess, который находится рядом с портовым городом Йокогама без разрешения пришвартоваться. Проверку состояния здоровья пассажиров провели после того, как новый коронавирус был выявлен у 80-летнего мужчины. Некоторое время назад он сошел с лайнера на берег в Гонконге. Пассажирам круизного лайнера рекомендовано без лишней надобности не покидать свои каюты. На судне сейчас находятся около 3,7 тысячи человек. Позднее выяснилось, что на борту лайнера есть россияне.

По состоянию на 6 февраля жертвами коронавируса в Китае стали 562 человека.

7 февраля в Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе. Ли Вэньлян из Уханя умер от осложнений, вызванных 2019-nCoV. Доктор еще 30 декабря обратил внимание своих коллег на семь случаев заболевания у людей, побывавших на рынке морепродуктов. Правда, тогда он считал, что речь идет о другом штамме коронавируса - SARS, массовые случаи инфицирования которым были зафиксированы в 2002-2003 годах. Тогда эпидемия коснулась 8,4 тысячи человек, 813 заболевших скончались.

7 февраля в Китае у новорожденного впервые обнаружен коронавирус. Этот ребенок стал самым молодым среди заболевших. Мать малыша была инфицирована коронавирусом.

7 февраля в Риме был зафиксирован первый случай заражения гражданина Италии коронавирусом 2019-nCoV. Пациент ранее вернулся на родину из китайского Уханя.

По состоянию на 9 февраля число жертв коронавируса в Китае достигло 811 человек.

11 февраля новый коронавирус название - COVID-19. новый коронавирус получил официальное

13 февраля первый случай заражения новым коронавирусом COVID-19 зарегистрирован в Лондоне. Пациент - женщина, предположительно гражданка КНР, которая несколько дней назад прилетела в столицу Великобритании.

13 февраля в Японии зарегистрирован первый смертельный случай после заражения коронавирусом COVID-19.

14 февраля в Египте зафиксировали первый случай заражения коронавирусом нового типа COVID-19.

15 февраля пациент с коронавирусом первым человеком в Европе, который скончался от этой болезни. пациент с коронавирусом умер в больнице в Париже. Мужчина - 80-летний китайский турист - стал, которыйот этой болезни.

По состоянию на 17 февраля в Китае число жертв коронавируса достигло 1770.

19 февраля в Японии на круизном лайнере Diamond Princess сняли карантин. К настоящему времени на Diamond Princess обнаружено 542 инфицированных. Все заболевшие распределены по местным медицинским учреждениям для прохождения лечения.

19 февраля стало известно о первых жертвах коронавирусной инфекции в Иране. Два человека, у которых был выявлен коронавирус, скончались в городе Кум.

С 20 февраля Россия приостанавливает въезд граждан Китая. Принятая ограничительная мера касается всех граждан Китая, которые въезжают в Россию с целью работы, учебы, бизнеса, туризма, а также в частном порядке. Решение временное, оно связано с ухудшением эпидемиологической обстановки в Китае и направлено исключительно на обеспечение безопасности нашего государства и защиты здоровья россиян.

По состоянию на 20 февраля число жертв коронавируса в центральном Китае выросло до 2029.

Фото: Metropolitan/wikimedia.org

20 февраля в Японии два пассажира лайнера Diamond Princess умерли от коронавируса. Это граждане Японии - мужчина и женщина - в возрасте старше 80 лет. Их эвакуировали с корабля 11 и 12 февраля после положительных проб на коронавирус.

20 февраля в Южной Корее зафиксирован первый случай смерти человека, который был инфицирован коронавирусом.

22 февраля первый случай смерти от коронавируса в Италии. В Падуе от пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-19, умер 78-летний мужчина. Накануне на севере Италии подтвердились еще несколько случаев заражения: 16 человек в Ломбардии и 2 - в Венето. от коронавируса зарегистрирован . В Падуе от пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-19, умер 78-летний мужчина. Накануне на севере Италии подтвердились еще несколько случаев заражения: 16 человек в Ломбардии и 2 - в Венето.

22 февраля в Южной Корее зафиксирована вспышка COVID-19. Еще четыре дня назад в стране был выявлен всего лишь 31 больной. За последнюю ночь наличие вируса COVID-19 в организме было выявлено у 142 человек, а общая численность инфицированных выросла до 346. Во второй половине дня итоговая цифра достигла уже 433 человек - только за сутки число больных увеличилось на 229 человек.

23 февраля число зараженных коронавирусом в Италии превысило сто человек - количество инфицированных коронавирусом на Апеннинах за несколько дней увеличилось с 4 до 138 случаев, двое человек скончались. Таким образом, Италия заняла первое место по числу заразившихся в Европе. В Венеции из-за вспышки коронавируса отменили карнавал.

По состоянию на 24 февраля в Китае общее количество инфицированных коронавирусом COVID-19 за сутки выросло на 409 человек и составило 77,2 тысячи. Число жертв увеличилось до 2,6 тысячи, за сутки были зафиксированы 150 смертей. А в Италии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 203 человек, четыре человека скончались. По данным ВОЗ, количество зараженных коронавирусом за пределами Китая выросло до 2069 человек.

25 февраля первые случаи заражения новым типом коронавируса зафиксированы в испанском автономном сообществе Каталония, а также в Швейцарии и Румынии. Также в Алжире медики зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом COVID-19. Первым больным оказался иностранец, гражданин Италии, прибывший в страну неделю назад.

26 февраля стало известно о первых случаях заражения коронавирусом на западе Германии и в Греции.

26 февраля Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Италию, Республику Корея и Иран. В Южной Корее зарегистрировано уже 977 случаев заболевания, 11 из них с летальным исходом. В Иране заразились 95 человек, 15 скончались. В Италии из 283 заболевших умерли 7.

По состоянию на 26 февраля, по данным ВОЗ, число заболевших коронавирусом достигло 81 тысячи человек. 96,5 процента из них приходится на Китай (свыше 78 тысяч случаев). В Европе вспышкой заболевания затронуты 13 стран, эпицентр приходится на итальянский регион Ломбардия.

26 февраля первый случай коронавируса нового типа зарегистрирован в Бразилии. Диагноз был поставлен в разгар карнавального праздника в Бразилии, когда на улицах городов страны в шествиях принимают участие миллионы человек. Мужчина, у которого был обнаружен коронавирус нового типа, несколько дней назад вернулся из Италии.

26 февраля минздрав Грузии зафиксировал первый в республике случай заражения новым типом коронавируса.

27 февраля первый случай заражения коронавирусом был подтвержден в Норвегии, а также выявлен первый случай заражения в Дании и Нидерландах. Кроме того, стало известно, что вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар заразилась коронавирусом.

27 февраля в США зафиксирован первый случай COVID-19 "неустановленного происхождения". Речь идет о мужчине, который не выезжал в охваченные вирусом регионы мира и не контактировал ни с кем на территории США, у кого он был бы диагностирован. В данном случае речь идет о том, что COVID-19 начал "независимое" распространение на территории США.

С 28 февраля авиасообщение РФ с Ираном будет ограничено из-за опасности распространения нового коронавируса.

28 февраля о первом случае заражения коронавирусом сообщили власти Нигерии. Также первый случай был выявлен в Литве.

28 февраля Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса. Новый тип коронавируса COVID-2019 поражает главным образом легкие человека, к такому выводу китайские врачи пришли после патологоанатомической экспертизы.

29 февраля первый случай заражения коронавирусом выявлен в Монако, Катаре и Эквадоре.

29 февраля в США зафиксирована первая жертва коронавируса.

1 марта в Австралии от коронавируса умер 78-летний мужчина. Всего в Австралии на данный момент 25 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

1 марта о первом случае заражения коронавирусом сообщили власти Армении. Заболевший - 29-летний мужчина, который прилетел в Ереван со своей супругой из Ирана 28 февраля.

По состоянию на 1 марта число жертв COVID-19 в Южной Корее достигло 20 человек. В стране зарегистрировано 3736 случаев инфицирования вирусом.

Как стало известно 2 марта, за сутки за пределами Китая выявлены 1160 случаев заражения новым коронавирусом COVID-19. С учетом этой цифры общее число заболевших в 58 странах достигло 7169. В Иране число умерших от коронавируса достигло 66 человек, а количество зараженных - 1501.

2 марта обнаружен коронавирус у пассажира, летевшего транзитом через Москву из Ирана в Пекин.

2 марта у вернувшегося из Италии россиянина обнаружен коронавирус. Случай выявления подтвердил Роспотребнадзор. Заболевание протекает в легкой клинической форме, пациенту проводится симптоматическая терапия. Состояние заболевшего удовлетворительное. у вернувшегося из Италии. Случай выявления подтвердил Роспотребнадзор. Заболевание протекает в легкой клинической форме, пациенту проводится симптоматическая терапия. Состояние заболевшего удовлетворительное.

Специалисты Университета Джонса Хопкинса создали онлайн-карту распространения коронавируса. Она позволяет пользователям получать данные в режиме реального времени.